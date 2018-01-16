母干涉所有決定 24歲的她淚喊：請給我選擇的權利

2018-01-16 20:00 聯合新聞網 綜合報導



一名網友表示，母親在自己的成長過程中頻頻干涉她的決定，就算是已經24歲的自己，仍無法擺脫母親的掌握，讓她不禁淚喊：「媽，請給我選擇的權利」。示意圖／Ingimage 分享 facebook

做父母的都希望能替孩子做「最好的決定」，但適時的放手對孩子來說可能也是好的。一名網友表示，母親在自己的成長過程中頻頻干涉她的決定，就算是已經24歲的自己，仍無法擺脫母親的掌握，讓她不禁淚喊：「媽，請給我選擇的權利」。

網友在Dcard抒發自己的心情，她表示媽媽從小到大不停干預自己的決定，小至吃飯、大至選填志願，母親都會全盤介入。原PO舉例，高職選填志願時，她因為喜歡動物所以想填畜牧科，母親卻怒回「女生讀什麼畜牧，養牛養豬嗎」，於是她就在母親的「指導」下填高中科系；到了高三選填志願，原PO想填中文系，卻被母親以「和高職讀的沒相關」打槍，最後更故態復萌、在原PO身旁「教導」她填志願，讓她淚訴：你是操控者，而我是你的木偶。

以為出了社會就能擺脫媽媽的控制，想不到這名網友還是在壓力下前往母親介紹的工作任職，但職場的勾心鬥角、同事對她的酸言酸語及高工時讓她十分不能適應，和媽媽溝通自己的辭職念頭，媽媽一開始也表示尊重，想不到真正提出辭呈後母親卻摔筷子大罵「剛畢業就嫌東嫌西、一個大學生跟人家談什麼加班費，明天去跟老闆說要繼續做！」母親的一席話讓原PO第一次鼓起勇氣頂嘴「工作是我在做，我要自己決定」，換來的卻是母女半年的冷戰。

好不容易等到原PO找到新的工作、交了男朋友，母女之間的關係才稍稍緩解，直到近日告知母親要和男友出門玩，母親也回「自己看著辦」，到了出發那天母親才大發雷霆的阻止她出門，表示「才幾歲而已就要跟男生出去外面過夜，不知羞恥」，讓原PO怒吼「不答應為什麼不直說，從小到大、你問的問題都只是想聽到你要的答案，不是你要的就拒絕給我答案」，母親見狀則表示「我是為你好」，並批評原PO的口氣，要她「心存感恩」，女網友最後對媽媽表示：我24了，為什麼不能讓我自己選擇！

PO文引發網友熱烈迴響，網友認為原PO應該要以更堅定的立場面對母親，認為她屢次反抗卻仍選擇當聽話的木偶，實在有點矛盾，認為她需要的是改變現況的決心，也有網友建議，可以搬出去住減少母女的摩擦，另有網友感同身受，認為原PO選擇當個木偶也是出於對母親的尊重，相信媽媽出發點是對的，只是表達的方式錯誤，可以多多和媽媽溝通。