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老婆從床上逃走 都是因為另一半做不到這5件事

2018-01-19 07:00聯合新聞網 BabyHome

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【文：吳娟瑜】

誠義：看到你的留言，首先感謝你對我的信任，同時也覺得你好勇敢，因為，身為這個時代的年輕老公，老婆通常人格獨立、情感獨立、經濟獨立，她們不再完全以「家庭」為人生的歸屬，這也是為什麼你碰到的婚姻問題，比起父親那一輩要多得多了。

老婆不報告行蹤

好！誠義，你問了兩個問題：

一、老婆為何不交待行蹤？

二、老婆為何不喜歡做愛？

針對第一個問題，這其實也是許多老婆的困擾，大家的看法就是——夫妻是互信、互諒的基礎下才能進入結婚禮堂，婚後的生活也不可能、沒必要钜細靡遺地向另一半報告。在相處的關係裡，各有生活圈，各有自由行動的意志，這樣，反而能維持新鮮的、有趣的親密感。

像你不斷line她，又向她的閨蜜探查她的去處，這樣的行為已經侵犯老婆的私領域。建議你從心靈探索著手，找出「分離焦慮」的癥結。

當你明瞭自己的恐懼來源，你將發現——老婆並不是你痛苦的關鍵；身為一個獨立個體，沒有人喜歡被隨時傳喚，而你對她的黏著，只有使她越跑越遠。

你的恐懼來源可能來自父母關係不好，從小讓你極度缺乏安全感；也可能父母忙碌，讓你一個人守著家，守著孤寂；當然也有可能前任女友轉身離去，沒有解釋，沒有致謝，因而……

透過閱讀、透過成長、透過回溯，找回自己的信心，找回自己的安全感，這樣，也就能找回老婆和你真心分享的契機了。

老婆從床上逃走？

至於你問的第二個問題，這也是值得探討之處 。因為，當老婆整天被你追著跑，她已身心俱疲，又如何回眸一笑，樂意親近呢？

你一定要創造身為老公的魅力，老婆才會越靠越近。

如下五項學習重點，請認真改進哦！

一、輕聲細語：

千萬不要用興師問罪的方式開口，請語調溫和，語詞正面，語意感恩。

二、善體人意：

當老婆需要休息，就不打擾她；當老婆滔滔不絕，就陪她說笑。

三、散發體香：

老婆們喜歡老公身上散發的是潔淨、自然的體香，絕不喜歡汗臭、滿身污垢的感覺。

四、智慧分享：

如果你身強體壯，但是腦袋空空，沒有幽默的言詞，沒有豐富的資訊，那麼老婆寧可去找情趣棒了。

五、尊重體位：

現在的老婆如果在床上渴望自主翻轉，你要樂意禮讓，因為換個位置，換個感覺，也是樂趣無窮，請不要總是把她壓在底下，讓她無法做自己。

好！誠義，放心！你的老婆並沒有小王，就由你來做她的小王，讓她看到脫胎換骨的你吧！

祝福～～～～

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