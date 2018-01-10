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妹論及婚嫁單親媽頻開條件 他氣罵「公主病」

2018-01-10 21:22聯合新聞網 綜合報導

一名網友的妹妹論及婚嫁，但他不滿母親頻開條件，氣得在網路上貼文抱怨。 圖／聯合報...
一名網友的妹妹論及婚嫁，但他不滿母親頻開條件，氣得在網路上貼文抱怨。 圖／聯合報系資料照片
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結婚是件開心的事，但也常發生因為籌備婚禮相關事宜，新人雙方甚至兩邊家庭鬧得不愉快，一名網友表示妹妹和男友論及婚嫁，但媽媽卻為了面子，一下子要聘金，一下子要妹妹去買金飾，然後說是媽媽買的，讓這名網友看不下去，痛批母親有公主病。

原PO在論壇「mobile01」貼文說，妹妹最近和男友討論結婚的事，但家裡是單親家庭，沒辦法給什麼嫁妝，男方也很體諒的表示東西都由他們家來出。一開始媽媽想要聘金，但原PO覺得不妥，勸說後媽媽才打消念頭，但卻要求妹妹和男友一定要去買金飾，然後要跟男方父母說金飾是媽媽買的，為的就是想要有面子，這樣的要求讓原PO很傻眼。

原PO舉例問母親「如果今天是娶媳婦，然後兒子瞞著媽媽幫女友家買金飾，這樣妳會開心?」沒想到母親竟然說「本來就是要這樣啊！」不止如此，媽媽還要求喜餅要香港的小熊餅乾，這些要求讓原PO不能接受，認為媽媽沒有同理心，公主病到了極致。

貼文引起網友正反兩極的看法，有網友認為「沒想到有人有這麼深的偏見，21世紀了呢！封建到不行！」、「要求一堆有的沒的，女兒嫁過去會被整死」，也有人持不同看法，「確實有些親家會看不起沒嫁妝，預防萬一的考量，要妹妹男友出錢買金飾說是你媽媽買的是還算OK」、「金飾跟餅錢原本就是男方出的，你們家也沒獅子大開口，根本不需要擔心被看不起」、「請站在一個母親方面想（尤其又是單親媽媽），買個金飾跟喜餅開銷不算大，幾十萬內搞定，真有經濟困難，金飾可以用租的」。

小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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