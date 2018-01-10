實用！2018全台生育補助及育兒津貼總整理

2018-01-10 15:55 聯合新聞網 MamiBuy



2018全台生育補助及育兒津貼總整理！ 分享 facebook

【MamiBuy 好雞婆整理報導】【媽咪拜特別推薦】

從懷孕到生產，養孩子要花的錢可真的不少！編輯部整理了各縣市的生育補助、國民年金生育給付、育兒津貼和父母未就業家庭育兒津貼等各項補助的金額及請領資格，趕快來看看有沒有遺漏的吧！千萬不要讓自己的權益睡著了！

◎［全國］勞保、國民年金(擇一申請)

諮詢電話：02-2396-1266

勞保生育給付

請領資格：1. 女性參加勞保期間懷孕，加保後需滿280日後分娩。

2. 女性被保險人參加保險滿181日後早產者（所謂早產係指被保險人妊娠週數超過20週但未滿37週生產者）

每胎津貼：前6個月之平均月投保薪資一次給與生育給付60日。

請點→請領資格

國民年金生育給付

請領資格：民國100年7月1日後生育即可請領。

每胎津貼：月投保金額（自104年1月1日起，由17,280元調整為18,282元）一次發給2個月生育給付。

請點→請領資格

父母未就業、0-2歲育兒津貼

請領資格：

（1）孩童的父母至少一方因育兒需要，致未能就業者

（2）孩童父母經稅捐稽徵機關核定，最近一年綜合所得稅未達20% 者

（3）在職業工會加勞保的媽媽亦可申請

每月：低收入戶：5,000／月，領到2歲。

中低收入戶：4,000／月，領到2歲。

父母綜合所得稅稅率未達20%：2,500／月，領到2歲。

另外，若父母戶籍為台北市者，台北市還有一個「助妳好孕」的育兒津貼，這個津貼可以月領2,500領到孩子5歲喔！但是在審查方面會比較嚴格。

特殊境遇家庭扶助

申請人家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過政府當年公布最低生活費二點五倍及臺灣地區平均每人每月消費支出一點五倍，且家庭財產未超過中央主管機關公告之一定金額，並具有下列情形之一：

(1) 六十五歲以下，其配偶死亡，或失蹤經向警察機關報案協尋未獲達六個月以上。

(2) 因配偶惡意遺棄或受配偶不堪同居之虐待，經判決離婚確定或已完成協議離婚登記。

(3) 家庭暴力受害。

(4) 未婚懷孕婦女，懷胎三個月以上至分娩二個月內。

(5) 因離婚、喪偶、未婚生子獨自扶養十八歲以下子女或獨自扶養十八歲以下父母無力扶養之孫子女，其無工作能力，或雖有工作能力，因遭遇重大傷病或照顧六歲以下子女致不能工作。

(6) 配偶處一年以上之徒刑或受拘束人身自由之保安處分一年以上，且在執行中。

(7) 其他經直轄市、縣市政府評估因三個月內生活發生重大變故導致生活、經濟困難者，且其重大變故非因個人責任、債務、非因自願性失業等事由。

另外，可以向各縣市政府社會局或是「1957」免費專線洽詢喔！

◎各縣市『生育獎勵』：

［台北市］

諮詢電話：02-2720-8889

每胎－20,000元

另有：育兒津貼、5歲幼兒幼兒園補助、孕前健康檢查、孕期唐氏症篩檢、兒童醫療補助

［新北市］

諮詢電話：02-2960-3456

每胎－20,000元

另有：托育補助、醫療補助、學前補助、育兒津貼、孕前保健。

請點→請領資格

［基隆市］

諮詢電話：02-2420-1122

每胎－20,000元；雙胞胎40,000 元

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

［桃園市］

諮詢電話：03-332-2101

每胎－30,000元；雙胞胎－70,000元（即每名各為35,000）；三胞胎以上－135,000元（即每名各為45,000元）

另有：托育補助、育兒津貼、育兒津貼

請點→請領資格

［新竹縣］

諮詢電話：035-518-101

每胎10,000元，另有營養補助10,000元

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

附註：新竹縣各鄉鎮額外津貼

1.芎林鄉－6,000元。

2.竹北市－10,000元。

3.峨眉鄉－10,000元。

4.新埔鎮－10,000元。

5.寶山鄉－雙胞胎補助50,000元

［新竹市］

諮詢電話：035-518-101

第一胎－15,000元、第二胎－20,000元、第三胎以上－25,000元

若是雙胞胎－50,000元；三胞胎（含）以上－、100,000元

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

［苗栗縣］

諮詢電話：037-322-150

每胎－6,600元

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

附註：苗栗縣各鄉鎮額外津貼

1.通霄鎮－另贈500元以下新生兒禮品一份。

2.三灣鄉－第一、二胎為2,000元、第三胎為5,000元、遺腹子5,000元

3.三義鄉－每胎3,000元。

［台中市］

諮詢電話：04-2228-9111

單胞胎－10,000元、雙胞胎－30,000元、三胞胎（含）以上每胎－20,000元

另有到宅坐月子津貼補助，最高20,000元

另有：育兒津貼、托育輔助、托育一條龍、到宅坐月子服務津貼

［彰化縣］

諮詢電話：04-722-2151

每胎－30,000元

另有：育兒津貼、托育補助、幸福生活卡

請點→請領資格

附註：彰化縣各鄉鎮額外津貼

1.花壇鄉－每胎5,000元

2.芬園鄉－每胎8,000元

3.鹿港鎮－每胎6,600元

4.秀水鄉－每胎5,000元

5.溪湖鎮－每胎6,000元

6.員林鎮－每胎6,000元

7.溪州鄉－每胎6,000元

8.埔鹽鄉－每胎6,000元

9.北斗鎮－每胎5,000元

10.田中鎮－每胎3,000元

11.社頭鄉－每胎3,000元

12.埤頭鄉－每胎5,000元

13.竹塘鄉－每胎10,000元

14.線西鄉－每胎5,000元、雙胞胎10,000元、三胞胎20,000元、四胞胎以上60,000元

［南投縣］

諮詢電話：049-222-2106

第一胎-10,000元、第二胎-15,000元、第三胎以上-20,000元

（第一胎為多胞胎者，第一位10,000元、第二位15,000元、第三位（含）以上20,000元；第二胎為多胞胎者，第一位15,000元、第二位（含）以上20,000元）

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

附註：南投縣各鄉鎮額外津貼

1.南投市－單胞胎3,000元、雙胞胎6,000。

2.魚池鄉－第一胎即贈娃娃車一部，第二胎（含）以上每胎5,000元

［雲林縣］

諮詢電話：05-552-2000

每胎－8,000元

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

附註：雲林縣各鄉鎮額外津貼

1.麥寮鄉－每胎10,000元

2.東勢鄉－每胎10,000元

3.西螺鎮－每胎5,000元。

［嘉義縣］

諮詢電話：05-362-0123

每胎－6,000元，多胞胎補助按比例增給

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

附註：嘉義縣各鄉鎮額外津貼

1.六腳鄉－每胎3,000元

2.義竹鄉－每胎3,000元

3.東石鄉－每胎3,000元

4.阿里山鄉－每胎6,000元，第三胎以上每月補助1,000元（共補助六年）

5.大埔鄉－每胎10,000元

6.鹿草鄉－第二位10,000元、第三位（含）以上20,000元

7.竹崎鄉－每胎10,000元，雙胞胎以上按比例給付

［嘉義市］

諮詢電話：05-225-4321

每胎－8,000元 雙胞胎－18,000元 三胞胎（含）以上－30,000元

符合規定之新生兒，每位還加發6,000元營養金

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

［台南市］

諮詢電話：06-299-1111

第一胎－6,000元、第二胎以後－12,000元

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

［高雄市］

諮詢電話：07-336-8333

每胎－6000元；第三胎以後每胎－46,000

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

［屏東縣］

諮詢電話：08-732-0415

低收入戶生育補助每人10,000元，中低收則為3,000元

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

附註：屏東縣各鄉鎮額外津貼

1.東港鎮－每胎2,000元

2.恆春鎮－每胎30,000元，第三胎起為50,000元

3.鹽埔鄉－第一胎5,000元、第二胎10,000元、第三胎20,000元

4.枋山鄉－每胎3,000元

5.新埤鄉－每胎6,000元

6.崁頂鄉－每胎5,000元

7.春日鄉－每胎5,000元

8.林邊鄉－每胎10,000元

9.車城鄉－每胎5,000元

10.琉球鄉－每胎5,000元

11.南州鄉－每胎5,000元

12.恆春鎮－每胎10,000元

13.牡丹鄉－每胎6,000元

14.來義鄉－每胎6,000元

15.獅子鄉－每胎6,000元

16.滿州鄉－每胎10,000元

17.瑪家鄉－每胎3,000元

18.萬巒鄉－第一胎5,000元、第二胎20,000元、第三胎25,000元

19.泰武鄉－每胎5,000元

20.里港鄉－每胎20,000元，第二胎50,000元、第三胎80,000元、第四胎（含）以上100,000元，另還會發放坐月子營養補助5,000元

［宜蘭縣］

諮詢電話：03-925-1000

每胎－10,000元；產檢交通費 每胎－1,000元

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

附註：宜蘭縣各鄉鎮額外津貼

1.宜蘭縣－每胎10,000元

2.宜蘭市－每胎10,000元

3.羅東鎮－每胎10,000元

4.蘇澳鎮－每胎10,000元

5.礁溪鄉－每胎10,000元

6.冬山鄉－第一胎6,000元、第二胎10,000元、第三胎15,000元

7.壯圍鄉－每胎5,000元

8.員山鄉－每胎5,000元

9.五結鄉－每胎5,000元

10.三星鄉－每胎5,000元

11.大同鄉－每胎5,000元

12.南澳鄉－每胎5,000元

13.頭城鎮－第一胎10,000元、第二胎20,000元、第三胎（含）以上30,000元

［花蓮縣］

諮詢電話：038-227-171

每胎－10,000元

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

附註：花蓮縣各鄉鎮額外津貼

1.秀林鄉－每胎10,000元

2.卓溪鄉－每胎10,000元

［台東縣］

諮詢電話：08-932-6141

每胎－5,000元

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

［澎湖縣］

諮詢電話：06-927-4400

第一胎－30,000元、第二胎－50,000元、第三胎－70,000元

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

附註：澎湖縣各鄉鎮額外津貼

1.馬公市－1,600元

2.湖西鄉－每名10,000元

3.望安鄉－每名10,000元

4.白沙鄉－每名5,000元

5.七美鄉－每名5,000元

［金門縣］

諮詢電話：08-232-0225

每胎－20,000元、雙胞胎－60,000元、三胞胎（含）以上－40,000／人

另有：育兒津貼、托育補助

請點→請領資格

［連江縣］

諮詢電話：08-362-5131

第一胎-20,000元、第二胎-50,000元、第三胎以上－80,000／人

還有嬰幼兒奶粉與尿布補助：每月1,500元至2歲

以上資訊提供給爸比媽咪們參考！

不過要注意的是，這份資料仍會隨著政策而有所變動唷！

媽咪拜會不定期更新，也建議爸比媽咪們在申請前可以先打個電話確認喔！

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