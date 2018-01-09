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傻眼！拜月老曖昧對象一周就脫單 但對象不是她

2018-01-09 15:27聯合新聞網 綜合報導

台北霞海城隍廟月老，吸引許多單身男女前來求姻緣。（示意圖） 圖／台北霞海城隍廟提...
台北霞海城隍廟月老，吸引許多單身男女前來求姻緣。（示意圖） 圖／台北霞海城隍廟提供
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單身者盼求好姻緣，多數都會拜月老，一名女網友在拜過月老後，自己曖昧的對象就奇蹟似的「脫單」，但對象卻不是自己，讓她傻眼又難過。網友紛安慰其實「曖昧對象是爛桃花」、「月老果然慈悲知此段非良緣」。

一名年約19歲的女網友在「Dcard討論版」，分享去年底自己跟著閨密去拜月老的經驗。女網友表示在自我介紹完了，問了一些問題，分別是「三個月內能否有結果」、「二月生日前能否有結果」、「跟目前曖昧對象是否有機會」，三個問題都獲賜「聖筊」。

之後，過了一周時間，聊得來的曖昧對象在半夜來電，說有事想分享──他脫單了，高興到睡不著覺。女網友聽了，心中五味雜陳，因為對象並不是她，表示「短短說了聲恭喜就掛了，掛了電話後我也睡不著了…，看來月老只記得他是單身…。」

文章貼出後，網友紛留言表示看法，認為「不覺得是搞錯」、「可能曖昧對象是爛桃花，不斬掉正緣不會來」、「月老果然慈悲知此段非良緣」，勸女網友不要執著曖昧對象，「因為三個月內會出現適合的人」、「但不是這一個，絕對不是」。

也有人回應拜月老只是求心靈安慰，哀怨「拜一年多囉，紅線也求了還是…」、「月老沒這種東西，月光族倒是真的」，還有一名男性網友趁機表示自己與原PO年齡相仿，希望可以被考慮，女網友也認真給了答案「目前人在海外，有點遠」。

婚姻
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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