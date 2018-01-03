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「台北買800萬房」 媽媽開出的結婚條件讓她好為難

2018-01-03 12:04聯合新聞網 綜合報導

一名網友上PTT發文求助，表示自己與男友已經交往近10年，年近三十的兩人希望可以明年結婚，但女方的媽媽卻十分反對，甚至開出條件「兩人都必須各存200萬準備400萬頭期款，在台北買一間800萬的房子」才能結婚，女方表示若按照現況計算，恐怕得等到35歲才能結婚，因此詢問網友意見，希望大家提供說服媽媽的好辦法。

一名女網友表示想與交往十年的男友結婚，但自己的媽媽開出條件，要求達成才同意結婚。...
一名女網友表示想與交往十年的男友結婚，但自己的媽媽開出條件，要求達成才同意結婚。結婚示意圖／ingimage
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女方指出，兩邊家庭都算小康，自己家裡在北部有現值3000萬左右的房子，但有八百萬的房貸，而男方家在南部有一間房子、無負債、父親已過世，母親是退休公務員有月退俸；不過女方母親始終認為男方家經濟條件比起自己家裡差，因此反對結婚。

女方另外也說，過去男友的媽媽太過誠實，和自己媽媽見面時把他們家的不好全講出來，例如家族幾個親戚正在癌症化療、一個姊姊殘疾，需要每月資助對方等；還曾經不小心爆料男友的私生活，表示因為朋友多會常常出去玩。以及某次自己曾說溜嘴，提到有算命的說男友若在32歲或34歲時出國會死掉，上述加總讓女方媽媽非常擔心，怕嫁過去得受苦。

發文的網友後續也補充，其實男友的優點很多，婚後也不用婆媳同住，男友也認為自己不太需要照顧他的原生家庭，他媽、兄弟都把自己顧的很好，雖然無房無車，不過每個月收入有60K。但女方表示，自己的弟弟有精神分裂症，媽媽希望女方婚後還是能每週回家照顧原生家庭，男友卻認為這樣會無法照顧新家庭，因此兩人對於原生家庭的照顧程度不同，認知似乎也不太一樣。

發文一出，不少網友表示「男友能接受老母跟生病弟弟願意跟你結婚，真的算你上輩子修來福氣」、「已經三十歲了，還不能硬起來為自己的感情做主，就算結婚倒霉的也只是男友而已」、「妳媽會擔心男友的親戚需要照顧（錢）妳卻沒辦法切割原生家庭？ 什麼雙重標準啊」。

甚至還有網友發文回應，「30歲、月入6萬、家有房產、老人領公務員月退俸不用孝親，這根本就是黃金貴族」、「老人家感覺也是古意人 上來就先說自己小孩的不好，這叫場面話還真的信了啊？」直指女方根本就是「豬隊友」，叫她「還是跟媽媽結婚吧」。

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