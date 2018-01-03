親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

電話通了！ 北韓今下午2:30和南韓熱線

渣男為國外居留權娶學姊 5年正牌女友淪為小三

2018-01-03 10:37聯合新聞網 綜合報導

示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage
分享

男朋友結婚了，但是新娘不是我，這樣的劇情活生生在現實中上演。

網友在Dcard感情版中傷心告白，交往五年的男朋友上星期和別人結婚了，對象是男友碩士班的學姊。當男友告知她這個消息時她痛哭好幾天，對方卻回應「我們還是可以繼續交往啊，我依然愛你」，當她問你老婆知不知道我的存在時，卻得到「她是單純的女孩，不要傷害她」這樣的答覆。

網友回想過去一年，彼此的聯絡次數的確不如往日般頻繁，但都安慰自己男友應該是專注在論文上，等他畢業之後就沒事了。沒想到等到的是被男友告知即將和擁有外國國籍的學姊結婚以得到居留權，方便之後在國外找工作完成自己在海外就職的夢想，希望原PO可以等他幾年，並且保持遠距離的戀愛。面對男友這樣的提議，她一方面心動，但又覺得「破壞別人婚姻是不道德的」。想要告知男友的妻子，卻又覺得對方何其無辜要在新婚後立刻面對這個殘忍的事實，「只是多一個人痛苦」。自己到底該怎麼做，希望大家可以提供建議。

回應一面倒的指責對方是渣男「趕快離開他」，希望原PO可以珍惜自己，不要被對方的甜言蜜語迷惑「不需要為了這樣的人當小三」。有人認為前男友既然可以利用學姊又腳踏兩條船，不能保證將來不會再發生更扯的事，不值得信任。更有網友指出「對方已經結婚了，就沒有所謂的先來後到」，只有身份證後面的配偶欄才是真的，也才有法律上的保障，「如果繼續跟垃圾男人在一起，原本沒錯也會變成有錯」。另外有網友建議可以把他想利用學姊的國籍去國外工作這段傳給學姊，直接戳破前男友的假面，不要讓無辜的人繼續受害。

面對眾人的建議，原PO最後也說自己已經和對方分手了，雖然這是自己最悲傷的一個新年，還是謝謝大家帶給她勇氣，做了正確的決定。

兩性關係

相關新聞

「台北買800萬房」 媽媽開出的結婚條件讓她好為難

2018-01-03 12:04

我的家，不一樣優勝金榜

2018-01-03 08:49

大叔的中年小事／綠頭蒼蠅喜歡的人種

2018-01-03 08:47

網路徵文優勝作品‧我的家，不一樣／多緣成家

2018-01-03 08:45

食材藥材冰在冰箱5年不丟 婆婆行為讓她快崩潰

2018-01-02 21:12

父母頻逼她結婚 網友挺父母：男方不想婚是沒擔當

2018-01-02 17:36

我25歲單身 年底出租自己換溫暖

2018-01-02 15:48

又是一個新開始／記錄歲月的手寫日誌

2018-01-01 08:01

生活進行式／不一樣的家庭

2018-01-01 08:01

郭珊／願你更明白這世界，而這世界也更懂得你

2018-01-01 07:59

孩子太有正義感 家長擔心惹麻煩？

2017-12-31 14:00

家人關係／新三人行

2017-12-31 06:00

女人大轉彎／不浪漫的法國男友

2017-12-31 06:00

心情點滴／今年的成績單

2017-12-31 06:00

面對家庭與工作兩頭燒 溫順的女人也會變臉…

2017-12-30 16:48

小小孩突然會打人 爸媽免驚有辦法！

2017-12-30 14:30

菇類有自家鑰匙竟趁沒人在家跑來！網友：別留情快換鎖

2017-12-30 10:30

生活趣聞／我的助選人生

2017-12-30 06:00

夫妻之間／不能說的秘密

2017-12-30 06:00

家人關係／得失一念間

2017-12-30 06:00

深夜女子公寓的料理習／芝麻湯圓與爆漿

2017-12-29 08:53

生活見聞／長輩的省思

2017-12-29 08:53

童年記憶／送錢鳥

2017-12-29 08:51

用婆媳矛盾賣年菜 呂秋遠：選對老公才能對症下藥

2017-12-28 16:18

荷蘭爸爸：時間一到 荷蘭主管就會趕員工下班顧小孩

2017-12-28 11:41

親子手牽手／除了是媽媽，我也想要是我自己

2017-12-28 08:48

心情點滴／大大的驚喜

2017-12-28 08:45

我見我思／偶爾健忘 也是一種幸福

2017-12-28 08:44

懷孕未滿3個月不說被嗆「矯情」 網：妳住海邊？

2017-12-27 21:05

成功女性就是兼顧事業與家庭？這不是逼死一堆媽媽嗎

2017-12-27 16:50

作家私房菜上菜 召喚媽媽味

2017-12-27 16:14

我兒子很瘋但我很愛他／細菌一直推

2017-12-27 08:53

家人關係／我的超級阿姨

2017-12-27 08:50

生活趣聞／烏鴉嘴

2017-12-27 08:49

婚前有這8個壞習慣 代表你們沒準備好！

2017-12-26 15:46

我見我思／善待移工的鄰居

2017-12-26 08:45

家人關係／不一樣的大姊

2017-12-26 08:45

退休生活／農夫生涯一場夢

2017-12-26 08:45

當他說「不租房給特種行業女性」 我為何羞愧？

2017-12-25 11:03
看更多

熱門文章

食材藥材冰在冰箱5年不丟 婆婆行為讓她快崩潰

2018-01-02 21:12

首颱最快今生成 下周超冷台北恐10度以下

2018-01-03 08:17

大樂透頭獎3.9億元 1注獨得 獎落台南

2018-01-02 22:09

把握好天氣！明晚起天氣逐漸轉變

2018-01-03 06:55

寒流？吳德榮：下周寒冷挑戰入冬最低溫

2018-01-03 06:45

流感「大年」來了 台大醫建議補打四價疫苗

2018-01-02 23:44

台大教授稱流感「大年」 醫生建議自費補打4價疫苗

2018-01-02 17:32

渣男為國外居留權娶學姊 5年正牌女友淪為小三

2018-01-03 10:37

公費流感疫苗猜錯病毒株 疾管署：仍有3成保護力

2018-01-02 15:17

南部遊樂園玩一圈後 9歲童體內腫瘤竟爆破出血

2018-01-03 10:20

「台北買800萬房」 媽媽開出的結婚條件讓她好為難

2018-01-03 12:04

藥品副作用「幸福的錯覺感」？ 讓專業藥師來解釋

2018-01-03 10:39

戒檳榔不戒菸 板模工人的口腔癌復發變第4期

2018-01-02 19:51

我25歲單身 年底出租自己換溫暖

2018-01-02 15:48

父母頻逼她結婚 網友挺父母：男方不想婚是沒擔當

2018-01-02 17:36

指定郵局快捷當日下午寄達 還罵：沒有所謂沒辦法的事

2018-01-03 10:10

網友控限塑圖利店家 環保署回應了

2018-01-02 16:50

故宮南院新建國寶館啟動 議員批：一支冰棒賣70元太貴

2018-01-02 13:57

【即時短評】裸賣蛋糕錯了嗎？ 歐美正風行

2018-01-02 20:33

【即時短評】禽流感疫情放官網就能兩手一攤？ 根本假公開

2018-01-03 00:50

長期戴耳機嗎？年輕人耳鳴可能是腦中風的警訊

2018-01-03 10:54

蘇花公路臨時封路東澳段爆塞逾5公里 用路人罵翻天

2018-01-03 11:08

林務局「森林跳棋」像情趣用品？原創者回應了

2018-01-02 17:23

今日星座運勢／巨蟹 人際能量強 貴人運升溫

2018-01-03 00:00

心肌梗塞難預防 專家建議冬天注意保暖

2018-01-02 19:55

學生族省荷包！悠遊卡加油回饋33%活動展延半年

2018-01-02 15:20

提早進流感流行期 竟是公費流感疫苗猜錯病毒株

2018-01-02 14:27

幫自己賺年終 台彩推千萬頭獎刮刮樂

2018-01-03 06:01

長照支付新制上路第一天 照顧專員霧煞煞

2018-01-02 19:05

新竹巨城年收110億 第二季再添2,500坪賣場

2018-01-02 19:32

今年首颱布拉萬形成！ 周五起影響全台轉有雨

2018-01-03 09:47

超級月亮掛天空 吸引民眾目光

2018-01-02 20:55

【重磅快評】限塑裸麵包都捧了 柔珠為何不立禁？

2018-01-03 10:29

美國能有米老鼠、日本有哆啦A夢 台灣就是不能？

2018-01-02 15:59

傷口感染敗血 誤闖校園水獺死亡

2018-01-02 15:24

雲嘉屏再爆禽流感 防檢局交代「不能說」？

2018-01-02 13:55

屏東限定的台鐵便當 立委買到才甘願上高鐵

2018-01-03 10:39

多吃魚變聰明？醫師提醒慎選魚種 避免高濃度甲基汞

2018-01-02 17:09

大叔的中年小事／綠頭蒼蠅喜歡的人種

2018-01-03 08:47

我的家，不一樣優勝金榜

2018-01-03 08:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top