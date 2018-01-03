渣男為國外居留權娶學姊 5年正牌女友淪為小三

2018-01-03 10:37 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook

男朋友結婚了，但是新娘不是我，這樣的劇情活生生在現實中上演。

網友在Dcard感情版中傷心告白，交往五年的男朋友上星期和別人結婚了，對象是男友碩士班的學姊。當男友告知她這個消息時她痛哭好幾天，對方卻回應「我們還是可以繼續交往啊，我依然愛你」，當她問你老婆知不知道我的存在時，卻得到「她是單純的女孩，不要傷害她」這樣的答覆。

網友回想過去一年，彼此的聯絡次數的確不如往日般頻繁，但都安慰自己男友應該是專注在論文上，等他畢業之後就沒事了。沒想到等到的是被男友告知即將和擁有外國國籍的學姊結婚以得到居留權，方便之後在國外找工作完成自己在海外就職的夢想，希望原PO可以等他幾年，並且保持遠距離的戀愛。面對男友這樣的提議，她一方面心動，但又覺得「破壞別人婚姻是不道德的」。想要告知男友的妻子，卻又覺得對方何其無辜要在新婚後立刻面對這個殘忍的事實，「只是多一個人痛苦」。自己到底該怎麼做，希望大家可以提供建議。

回應一面倒的指責對方是渣男「趕快離開他」，希望原PO可以珍惜自己，不要被對方的甜言蜜語迷惑「不需要為了這樣的人當小三」。有人認為前男友既然可以利用學姊又腳踏兩條船，不能保證將來不會再發生更扯的事，不值得信任。更有網友指出「對方已經結婚了，就沒有所謂的先來後到」，只有身份證後面的配偶欄才是真的，也才有法律上的保障，「如果繼續跟垃圾男人在一起，原本沒錯也會變成有錯」。另外有網友建議可以把他想利用學姊的國籍去國外工作這段傳給學姊，直接戳破前男友的假面，不要讓無辜的人繼續受害。

面對眾人的建議，原PO最後也說自己已經和對方分手了，雖然這是自己最悲傷的一個新年，還是謝謝大家帶給她勇氣，做了正確的決定。