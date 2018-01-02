食材藥材冰在冰箱5年不丟 婆婆行為讓她快崩潰

2018-01-02 21:12 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友抱怨自己婆婆將冰箱當成百寶箱，食材、藥材放冰箱5年以上不丟棄，讓她相當困擾。照片為情境圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 相信許多人都會認為食物放在冰箱裡不會壞，因此一放可能就是幾天、幾個月，但若是放好幾年，你還敢吃嗎？有女網友抱怨自己婆婆將食物、中藥材存放冰箱好幾年不丟棄，即使換新冰箱，也把食材再冰回去，讓她擔心家裡還有小朋友，要是吃了怎麼辦？

這名女網友在「爆怨公社」描述自己婆婆在冰箱中放了中藥材、干貝、海蔘、海燕、枸杞、紅棗、龍眼乾等物，而且一放就是好幾年，讓她諷刺的稱這些東西是「魔物」。原PO說最近因為冰箱壞掉，婆婆把這些起碼放了5年以上「魔物」放到儲物櫃，她趁婆婆沒發現的時候，將發霉的、流汁的物品裝進袋子裡，再交給老公找時間銷毀，等到新冰箱到了，婆婆把儲物櫃裡的「魔物」又放回到冰箱裡去。

到了晚上睡覺前婆婆發現少了好幾樣東西，於是詢問東西到哪去了？原PO告知因為老公認為干貝、海蔘等東西發霉了，所以拿去丟掉了，婆婆聽了火大的說「給我去拿出來，沒問就給我拿去丟」，原PO心裡抱怨「問了，妳就肯丟嗎？每樣都是寶！能丟嗎？」

她認為有些食材上面都長了白點，反映後婆婆卻說那不是發霉，讓她不禁地抱怨「放五年了，我會看不懂什麼是不是發霉嗎？又不是千年靈芝…」原PO擔心家裡還有小孩，但婆婆硬是不把這些中藥材丟掉，讓她覺得冒冷汗。

文章引來許多人的共鳴，有網友感同身受的說「我媽也是這樣，老人家節儉算了啦！別氣」、「我媽以前也把冰箱當百寶袋，以為冰進去都不會壞」、「你不孤單，我家也是，我都快崩潰了」、「不要隨便亂動老人家的東西，她們的記憶力超強」，也有網友提建議「另外買一台新冰箱自己用比較實在」，不過也有人語重心長的說「等你以後當婆婆的時候，或許妳就知道當年妳婆婆的用意何在了」。