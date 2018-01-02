親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

食材藥材冰在冰箱5年不丟 婆婆行為讓她快崩潰

2018-01-02 21:12聯合新聞網 綜合報導

一名女網友抱怨自己婆婆將冰箱當成百寶箱，食材、藥材放冰箱5年以上不丟棄，讓她相當...
一名女網友抱怨自己婆婆將冰箱當成百寶箱，食材、藥材放冰箱5年以上不丟棄，讓她相當困擾。照片為情境圖。 圖／聯合報系資料照片
分享
相信許多人都會認為食物放在冰箱裡不會壞，因此一放可能就是幾天、幾個月，但若是放好幾年，你還敢吃嗎？有女網友抱怨自己婆婆將食物、中藥材存放冰箱好幾年不丟棄，即使換新冰箱，也把食材再冰回去，讓她擔心家裡還有小朋友，要是吃了怎麼辦？

這名女網友在「爆怨公社」描述自己婆婆在冰箱中放了中藥材、干貝、海蔘、海燕、枸杞、紅棗、龍眼乾等物，而且一放就是好幾年，讓她諷刺的稱這些東西是「魔物」。原PO說最近因為冰箱壞掉，婆婆把這些起碼放了5年以上「魔物」放到儲物櫃，她趁婆婆沒發現的時候，將發霉的、流汁的物品裝進袋子裡，再交給老公找時間銷毀，等到新冰箱到了，婆婆把儲物櫃裡的「魔物」又放回到冰箱裡去。

到了晚上睡覺前婆婆發現少了好幾樣東西，於是詢問東西到哪去了？原PO告知因為老公認為干貝、海蔘等東西發霉了，所以拿去丟掉了，婆婆聽了火大的說「給我去拿出來，沒問就給我拿去丟」，原PO心裡抱怨「問了，妳就肯丟嗎？每樣都是寶！能丟嗎？」

她認為有些食材上面都長了白點，反映後婆婆卻說那不是發霉，讓她不禁地抱怨「放五年了，我會看不懂什麼是不是發霉嗎？又不是千年靈芝…」原PO擔心家裡還有小孩，但婆婆硬是不把這些中藥材丟掉，讓她覺得冒冷汗。

文章引來許多人的共鳴，有網友感同身受的說「我媽也是這樣，老人家節儉算了啦！別氣」、「我媽以前也把冰箱當百寶袋，以為冰進去都不會壞」、「你不孤單，我家也是，我都快崩潰了」、「不要隨便亂動老人家的東西，她們的記憶力超強」，也有網友提建議「另外買一台新冰箱自己用比較實在」，不過也有人語重心長的說「等你以後當婆婆的時候，或許妳就知道當年妳婆婆的用意何在了」。

相關新聞

父母頻逼她結婚 網友挺父母：男方不想婚是沒擔當

2018-01-02 17:36

我25歲單身 年底出租自己換溫暖

2018-01-02 15:48

又是一個新開始／記錄歲月的手寫日誌

2018-01-01 08:01

生活進行式／不一樣的家庭

2018-01-01 08:01

郭珊／願你更明白這世界，而這世界也更懂得你

2018-01-01 07:59

孩子太有正義感 家長擔心惹麻煩？

2017-12-31 14:00

家人關係／新三人行

2017-12-31 06:00

女人大轉彎／不浪漫的法國男友

2017-12-31 06:00

心情點滴／今年的成績單

2017-12-31 06:00

面對家庭與工作兩頭燒 溫順的女人也會變臉…

2017-12-30 16:48

小小孩突然會打人 爸媽免驚有辦法！

2017-12-30 14:30

菇類有自家鑰匙竟趁沒人在家跑來！網友：別留情快換鎖

2017-12-30 10:30

生活趣聞／我的助選人生

2017-12-30 06:00

夫妻之間／不能說的秘密

2017-12-30 06:00

家人關係／得失一念間

2017-12-30 06:00

深夜女子公寓的料理習／芝麻湯圓與爆漿

2017-12-29 08:53

生活見聞／長輩的省思

2017-12-29 08:53

童年記憶／送錢鳥

2017-12-29 08:51

用婆媳矛盾賣年菜 呂秋遠：選對老公才能對症下藥

2017-12-28 16:18

荷蘭爸爸：時間一到 荷蘭主管就會趕員工下班顧小孩

2017-12-28 11:41

親子手牽手／除了是媽媽，我也想要是我自己

2017-12-28 08:48

心情點滴／大大的驚喜

2017-12-28 08:45

我見我思／偶爾健忘 也是一種幸福

2017-12-28 08:44

懷孕未滿3個月不說被嗆「矯情」 網：妳住海邊？

2017-12-27 21:05

成功女性就是兼顧事業與家庭？這不是逼死一堆媽媽嗎

2017-12-27 16:50

作家私房菜上菜 召喚媽媽味

2017-12-27 16:14

我兒子很瘋但我很愛他／細菌一直推

2017-12-27 08:53

家人關係／我的超級阿姨

2017-12-27 08:50

生活趣聞／烏鴉嘴

2017-12-27 08:49

婚前有這8個壞習慣 代表你們沒準備好！

2017-12-26 15:46

我見我思／善待移工的鄰居

2017-12-26 08:45

家人關係／不一樣的大姊

2017-12-26 08:45

退休生活／農夫生涯一場夢

2017-12-26 08:45

當他說「不租房給特種行業女性」 我為何羞愧？

2017-12-25 11:03

家人關係／我的阿爸有塊地

2017-12-25 09:04

心情點滴／甘美

2017-12-25 09:02

歡慶佳節／耶誕老人 依約來報到

2017-12-25 09:00

老公假日在家都做啥？網友媽：倒在那玩手機、打電動當死魚

2017-12-24 10:30

家人關係／那些年，我們自助旅行

2017-12-24 06:00
看更多

熱門文章

「426安靜一點！」 陸客來台跨年搭捷運慘被羞辱

2018-01-02 09:18

公費流感疫苗猜錯病毒株 流感「大年」到了！

2018-01-02 11:31

限塑怪現象！店家「裸賣蛋糕」 顧客怨逼買塑膠袋

2018-01-02 10:30

2018新年「漲」聲響！ 讓荷包又要縮水的5個地方

2018-01-02 07:25

限塑裸蛋糕爭議 北市環保局：可向店家要內包裝袋

2018-01-02 12:09

修法了！旅客故意或過失死亡 鐵路機構不必賠

2018-01-02 11:32

今年首颱最快晚間形成！天氣漸回溫 周四轉濕冷

2018-01-02 08:03

大樂透頭獎3.9億元 1注獨得 獎落台南

2018-01-02 22:09

疫情擴大卻悄悄上網！ 蘇益仁：農政單位舊思維

2018-01-02 11:50

2018星座運勢（下輯）／天蠍感情擦出意外火花 雙魚注意人際關係

2018-01-02 09:15

公費流感疫苗猜錯病毒株 疾管署：仍有3成保護力

2018-01-02 15:17

商品缺貨好市多店員說法不一 網批：黑箱作業？

2018-01-02 11:50

台大教授稱流感「大年」 醫生建議自費補打4價疫苗

2018-01-02 17:32

戒檳榔不戒菸 板模工人的口腔癌復發變第4期

2018-01-02 19:51

食材藥材冰在冰箱5年不丟 婆婆行為讓她快崩潰

2018-01-02 21:12

網友控限塑圖利店家 環保署回應了

2018-01-02 16:50

故宮南院新建國寶館啟動 議員批：一支冰棒賣70元太貴

2018-01-02 13:57

我25歲單身 年底出租自己換溫暖

2018-01-02 15:48

【即時短評】裸賣蛋糕錯了嗎？歐美正風行

2018-01-02 20:33

真活該還是奴性重？ 他遲到兩分鐘被罰300引網戰

2018-01-02 12:11

13歲哈士奇送安養 日花千元陪牠安詳走完最後一段路

2018-01-02 09:40

要求地方別發禽流感新聞？ 防檢局否認：網上都有

2018-01-02 10:35

心肌梗塞難預防 專家建議冬天注意保暖

2018-01-02 19:55

野狼騎士跨越「台灣四極」 驚喜得到最可愛伴手禮

2018-01-02 11:57

提早進流感流行期 竟是公費流感疫苗猜錯病毒株

2018-01-02 14:27

學生族省荷包！悠遊卡加油回饋33%活動展延半年

2018-01-02 15:20

林務局「森林跳棋」像情趣用品？原創者回應了

2018-01-02 17:23

父母頻逼她結婚 網友挺父母：男方不想婚是沒擔當

2018-01-02 17:36

清晨輻射冷卻 小心13度低溫

2018-01-02 05:13

1月天空很精采！2018年最大滿月今晚可見 周四流星雨

2018-01-02 11:03

美國能有米老鼠、日本有哆啦A夢 台灣就是不能？

2018-01-02 15:59

孕婦擦太多保養品 寶寶出生體重竟偏輕

2018-01-02 11:58

傷口感染敗血 誤闖校園水獺死亡

2018-01-02 15:24

雲林一雞場罹H5N2禽流感 跨年撲殺萬餘隻雞

2018-01-02 10:23

連假轉乘在地客運優惠冷清 日統客運只有1人利用

2018-01-02 10:41

超級月亮掛天空 吸引民眾目光

2018-01-02 20:55

多吃魚變聰明？醫師提醒慎選魚種 避免高濃度甲基汞

2018-01-02 17:09

日本料理店開業30年 李登輝、李安都曾是座上賓

2018-01-02 09:17

裸賣蛋糕爭議 環保署：直接包裝食物非限塑範圍

2018-01-02 13:22

賣腎搶i8卻換來一聲「砰」！ 2017網友公認最衰十大踩雷事件

2018-01-02 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top