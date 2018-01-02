我25歲單身 年底出租自己換溫暖

你想過租借陪伴，或是出租自己嗎？親密關係在當代，愈來愈難獲得與維繫。出租，會是一種解方嗎？

「唉年底到了，還是沒有人陪，還不趕快降價求售？歡迎大家來買我。」

聖誕節隔天，台大面交出清的臉書社團上出現了一則貼文。這次，不是出清家具、衣物，而是 25 歲女孩 PO 文出租自己。

【商品名稱】出租自己 【商品狀態】25歲，單身 【價錢】888 【地點】大台北

出租原因，第一行，女孩寫得簡單，年底到了，沒有人陪，歡迎大家來買她的時間，她降價求售，換一個可能溫暖的陪伴。

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接著，話鋒一轉。

「付款方式可以用一個神奇 APP，直接邀請別人並刷卡支付，放心不會叫你去便利商店買點數。如果見面後覺得我不好看這 APP 還可以拒絕付款（但我真的很幽默，再怎樣都不會讓你吃虧的）。隨你選擇想見面的位置，但我個人比較喜歡信義區，方便有很多娛樂可選擇。六日基本上都有空可以赴約，平日晚上大概八點才下班。這款 APP 叫 YAMKr，在這個冷到需要溫暖的時候，實在是很需要下載一波買個朋友。有錢能解決的，都是小事。」

在出清台大 Po 文出租自己，已很具話題性，再漫不經心帶出付款方式：一款 App，以「買朋友溫暖自己，錢能解決的，都是小事」點睛式收尾。

大家看得興趣盎然，湊熱鬧同時卻也是霧裡看花。真出租，或是 App 業配文，沒人知道，可以確定的是這則貼文確實在寒冷季節裡點燃話題，留言很快破百，讚數上千，可能是今年出清台大社團裡最火熱的貼文。

全球化趨勢：溫暖出租，情感勞動有價

其實，出租男女友、出租擁抱、出租陪睡、出租大叔，早已不是新鮮事。新興親密關係產業在全球興起，反映一個事實：當科技、都市與資本主義三者緊密交織，生活節奏不斷加快，時間愈加零碎，生活在其中的人們愈來愈難擁有足夠空間與時間，發展、培養並且維繫一段長期親密關係。

可是，人們仍需要親密關係帶來的溫暖和親暱感。那怎麼辦？出租親密關係就成了「科技、都市與資本主義」互乘下，應運而生的解方：情感勞動有價化，運用的是資本主義邏輯；科技的介入，使出租流程更加快速、便捷、透明，令人相對安心；都市空間各種新鮮的玩樂嚐鮮地，更能解消初見的緊張與尷尬。

日本稱出租男女友為「レンタル 彼氏／彼女」，服務時興多年，隨便點開任一網站，各種服務流程、價格乃至約會教學，一應俱全。

圖擷自 http://rentalkareshi.com/ 分享 facebook

2016 年日本 TBS 電視台公布冬季重頭劇《出租愛情》（レンタルの恋）就以出租女友為故事藍本，乘以 Cosplay 元素，女主角是「Rental Lover」的公司職員、號稱 NO.1 的最強女友，可迎合不同客人的要求改變造型與言行，令初見面的人對自己一見鍾情。

《出租愛情》劇照 分享 facebook

在香港，出租男女友另有專有英文名稱縮寫，PTBF／GF（Part-time Boy/Girlfriend）。這類情慾服務近年亦在香港網路上盛行。透過金錢，可以買到一段短暫的「情侶關係」，當然，「情侶」會做些什麼，界線完全因人而異。PTBF／GF也多會在 IG（instagram）上列明收費模式與服務類型，明買明賣。

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美國英國，亦有交友網站例如 Seeking Arrangement， 媒合糖心爹地（Sugar Daddy）與糖心寶貝（Sugar Baby）。有年紀有資源的男人出錢，照顧與愛護年輕女孩。外媒《Vice》訪問糖心爹地，他們也明白講，「我幫女孩付學費，回報就是一個漂亮女孩的時間，一個超棒的女友。」女孩則幫他挑衣服搭配，「我們一起逛街。當然其餘的，我們就像男女朋友的關係囉。」

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她是在物化自己嗎？

再回到出清台大貼文，既然出租男女友已見怪不怪，那麼出租自己為何仍引發眾多熱烈迴響？或許這仍和平台本身性質有關。出清台大向來是物品流通交換，從沒人出清／出租自己。

情感勞動的買賣市場，總難逃異性戀框架，留言串幾乎清一色男網友，玩笑或認真，「請問還有存貨嗎？」「某某某終於可以脫魯了！」

女網友多噤聲，頂多開玩笑說替男性朋友租一個，彷彿以此確保自己的主體位置：我不是自陷於「物品」位置的女性。付錢意味著買賣中的主體，而非架上待價而沽的物品／客體，緩解可能因性別而被客體化的焦慮。

可是，留言串裡再沒有其他異質聲音，大家或許心裡五味雜陳，不好明說。

Po 文女生亦無言明租借使用權限，開放無限想像。於是如往常，「根本援交賣身！」留言亦有。每當女性溢出單偶制父權框架，自主決定身體使用權，向來容易落入「壞女人」類別。

不過，卻也是這些「壞女人」，真正以身體挑戰了父權規制的女性性權，與身體使用方式。例如國外早有一些有趣論述出現，提出糖心寶貝（Sugar Baby）很可能是女性主義的實踐者（WHY SUGAR BABIES ARE FEMINISTS）。因她們主動選擇生活方式、「有價化」情感勞動，把體貼、溫柔、親密變現。

因此，若 Po 文主角以主體之姿，自主將自己時間分租，自主選擇想要共度時間的對象、選擇價碼，說物化或許言重，更可能曲解「物化」（Objectification）的意思。

物化／客體化，簡單地說，就是將人的身體當成是物品，是要被看、被使用的。更甚者，是切割身體的片段來代表全體。例如最常見到以女人的胸部加以聚焦檢視、分類品評，忽略胸部並非自為存在，而是人體的一部分，而人是有感受、能體驗的「主體」。（《性別教育小詞庫》，2014，游美惠。）

換句話說，當一個人自主選擇將時間當作商品上架，其實與上班的工作勞動亦無兩樣。只是在這裡，她販售的不是社會認定的「工作技能」，而是情感勞動。話說回來，情感勞動又何嘗不是長時間透過經驗、知識累積成的一種專業技能呢？將情感勞動有價化，不也是更清楚自身資源所做出的選擇嗎？

於是，我們也看到工薪族將上班勞動後的時間，進行再利用的可能。當低薪成為現實，又渴望保有下班後的休閒消費時光，在休閒同時，出售長期以來被迫熟練的「情感勞動」，也成了一種看似兩全的選項——既能賺點小錢，也能保全娛樂。

不過，電影《美國殺人魔》亦突顯了約會市場的黑暗面：任何東西，只要有人花得起錢買，就可能任人發落。當親密成為付費服務，部分情感與身體成為交易商品，買賣當事人如何拿捏權力界線，在付錢後尊重賣方仍為主體，而非可恣意對待的客體，將依個別情況而異。

《美國殺人魔》劇照 分享 facebook

討論親密關係出租服務，始終是女性主義難題，情況永遠不同，舉凡一概而論，就可能陷於客體化當事人的暴力之中。

愛，本就是一種資源

從出租男女友，到出租陪伴，親密關係樣貌愈加發散模糊，卻有一件事愈加清楚：愛，其實本就是一種資源。

愛這個詞彙太抽象，出租服務倒清晰拆解「愛」裡特有的溫柔、體貼、親暱，其實就是時間、情感勞動、身體勞動的過程與成果。付出愛，意味著付出時間照顧對方情緒與身體，這是身而為人的珍貴資源。

可是當親密關係中的其中一方、或其中一種性別，長期被期待比另一方付出更多勞動，那麼我們就必須思考這種理所當然式的期待，是否來自社會結構的潛移默化。

再進一步追問，當女性經常是出租服務裡的賣方，是否表示市場對於女性提供服務的需求更大？同時，當代女性是否可能比過往更清楚意識：在親密關係裡的付出，其實也是勞動的一種。

出租男女友，不會是當代親密關係課題裡最好的解方，但至少它揭露了一件事，愛是資源，凡資源皆能有價。投資不是理所當然，要珍惜、要付出、要回報。「愛」不該是免死金牌，不是「我愛你」之後，就能無限索求。

出租男女友亦提供 Cosplay 式的戀情想像。如果在當代，我們再也無法透過單一的伴侶、關係獲得滿足，如果連我們自身都有多重樣貌、身份認同與需求，單偶制難以再使人滿足，那麼，「戀情關係的結構，就應該設計來迎合戀情關係裡的人，而不是讓人們選擇去適應某種抽象的完美關係」（《道德浪女》，朵斯・伊頓與珍娜特・哈蒂）。

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出租陪伴、出租男女友，尖銳指出相愛原是一場資源交換，人們終究必須知道自己在愛情市場中的位置，了解自身資源，學習交涉、協商與運籌。是以沒人能逃脫，必以身體認真展開實踐。你看這些現象覺得獵奇？可這才只是開始，你準備好了嗎？

需要親密感的人們，很難置身事外說「這局我 pass」，但人們總難滿足於自己在既有愛情市場中的位置。如果覺得不公，想知道究竟是誰制定了遊戲規則，不分性別，我想，你會希望與女性主義一起上路的，因為這正是女性主義的重要關懷與探問之一。

物化／客體化 Objectification 根據 Lorraine Code（2000）所編輯的 Encyclopedia of Feminist Theories 一書中對「客體化」一詞的介紹如下，「客體化」是從 1970 年代開始被運用在影像、藝術品和流行媒介中的女性形象探討，指涉的是女人被當作被動、性別化（gendered）的客體，而非一個完整的人類主體（fully human subjects）。 參考資料：《性別教育小詞庫》，2014，游美惠。

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