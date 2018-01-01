又是一個新開始／記錄歲月的手寫日誌

2018-01-01 08:01 聯合報 朱玲



Kelly Jean 分享 facebook 在親友互道「新年快樂」聲中，我彷彿看見時間輕巧地踮足跨進2018年的起點，而我的新日誌也翻開了第一頁。

書櫃裡，如系列套裝書般的日誌，按年分整齊地排列著，它記錄了我一年又一年，生活與工作的內容和節奏。打開每一本的內頁，皆書寫著每天需做的事、需聯絡的人，以及簡單的生活感想，連參觀展覽或音樂會票券也黏貼其中。

在利用電腦或手機輕鬆記事的年代，常有朋友對我堅持手寫記事覺得不可思議，似乎這是落伍、跟不上時代的象徵，但我從不以為意。我喜歡認真地用原子筆寫下每一件事，甚至用紅色筆框出需要特別記憶的人事物。閒暇時，隨興拿起當年，甚或數年前的日誌翻閱，回顧工作或生活上曾經歷的酸甜苦辣，並從工整或潦草的筆跡，揣想當下書寫的狀態與心情，猶如看著自己走過歲月的痕跡。

有時在平淡如白開水的尋常日子裡翻閱過往日誌，也會發現在生活軌道上偶爾蹦出如煙火般的亮點，為自己帶來愉悅的回憶。這是我的另類日記。

我也會特別留意日誌上標註的節氣日期。我雖非依時序栽種的農夫，卻喜歡觀察大自然在不同季節中的遞嬗－－晝夜的長短變化、樹木的葉落花開、蔬果的生長興替。此外，詩意的節氣名稱總帶領我用心體會四季更迭的韻律美感，諸如：象徵春天到來的立春、驚蟄；即將迎接盛夏的芒種、夏至；送走暑熱的寒露、霜降；準備裹冬衣的小雪、大雪。雖然大部分的節氣與位處亞熱帶的台灣氣候不盡相符，但看著日誌本上印刷的節氣紅字，會讓我產生一種對大自然變化的浪漫期待。

每年歲末，我總要到書店挑選一本封面設計雅致的新日誌，並在封底端正地寫上自己的名字。在2018年初始，期待未來一年，能用豐富精采的美事與感恩喜樂的心情，填滿新日誌的每一頁。