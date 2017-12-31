心情點滴／今年的成績單

2017-12-31 06:00 聯合報 林思妙



歲末年終，若給張成績，我會拿幾分？

今年我修補了傷痕累累的母女關係。對我來說這曾難於上青天，因為峽谷形成已久，我曾認為永遠不可能縮短距離。直到那時心病了，只覺生活陷入流沙，只想抓住任何一根稻草；於是即使與母親的關係頗為疏遠，還是走向她，告訴她。

可是即使我病到快發狂了，仍得不到一絲溫暖，只有不理不睬的冷漠。「身為媽媽怎麼可以不關心女兒的病？」這個念頭緊緊勒住我，繞東圏西，盡乎窒息。翻閱書籍，許多說法都沒有辦法開解我。直到有天在夢中怒吼：「妳怎麼可以不關心我？」在痛徹心扉的感覺中醒來，或許老天悲憫我的痴，有個想法閃入：「沒有人一定要關心妳，療癒是自己的旅程。」

我大悟，如果把問題焦點放在媽媽身上，我一輩子都無法解脫。真正困住我的不是「媽媽不理我」，而是「媽媽應該要像我想要的愛著我」。一場病，我發現心中的小孩其實很勇敢、不愚蠢、有能力、也充滿了愛。我已經有能力愛自己，肯定自己了。纏成團的繩子找到線頭，一拉便鬆。我對她沒有憤怒了，轉念，於是我自由。

過去阻礙母女間的負能量消散，她似乎也接收到我的善意，我們有了正向的互動。有次作品刊登在報紙上，可以感受到媽媽掩不住的喜悅和以女兒為榮的驕傲。我終於親耳聽到媽媽的讚美了！

前陣子家族旅行，大夥兒在台東盛開的金針花叢中笑開懷，神采飛揚一如當天的陽光。於是想起多年前的電視廣告：家人開著休旅車，沿著海岸線，母親笑著說：「嫁出去的女兒是潑出去的水，卻像海浪拍打岸邊趕也趕不走。」

我很滿意今年繳出的成績單！