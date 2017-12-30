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面對家庭與工作兩頭燒 溫順的女人也會變臉…

2017-12-30 16:48聯合新聞網 BabyHome

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【文：楊聰財精神科醫師、魏兆玟老師】

面對家庭與工作兩頭燒，當挫折與壓力不斷累積，原來溫順的女人也會變臉…

好高興！今天我終於對頂頭上司老禿驢吼罵了出來，看到他漲著紅臉，說不出話；看著同事們驚訝的表情，我知道兩個月來的忍耐，壓抑，告訴自己絕對不可以認輸，而就在這一秒鐘，我贏了。痛快，真痛快！

老禿驢，讓你見識什麼是真正的專業，平日只會坐著哇哇哇命令人，卻從不動手做事的你，又那裡看懂我在自己工作上，已經累積十年的功力呢？老禿驢，沒有能力卻空降來我們部門當上司，就要懂得謙虛一點，先弄清楚這個場子誰才是真正的高手，誰才有本事幫你真正搞定客戶。

沒本事，卻老是在我背後東指西說地，你以為我真的會乖乖忍氣吞聲？你以為我們每個人都只是唯命是從的哈巴狗嗎？

一個問題小孩母親承受的壓力

自從你來空降到我們部門，為了達到你的目標，還有你訂的一堆的規矩，我可是拼了命要努力做到。但是身為老大男人的你，那裡能體會有著一個問題小孩的母親，在工作與家庭兩頭燒時的壓力。

你老是在我背後說我的動作慢，稍微犯點錯，也只會大聲嘲弄地要全世界的人都聽到。自私的老禿驢，你一定不會知道，為了你，為了符合工作的要求，我有多少日子睡不好，早上不想起床面對工作的痛苦，你的自以為是，為我帶來多少的壓力，你知道嗎？我累得只能回家和先生訴苦，痛苦失眠得只能到心理治療科請求醫師協助，你知道嗎？

今天，我終於逮到你的小辮子，一個白癡的決策，一個白癡的命令，可是沒人敢說不，沒人敢反抗。

不再忍氣吞聲，選擇反抗

只是，我不能再忍了，大不了是調部門，大不了是回家吃自己，但我一定要出一口氣，能夠把我三個月來累積的一大股悶氣，狠狠地給丟給你。老禿驢，你以為你是主管，講的話都一定是對的，你以為你是主管，這個部門的每一個人都只有認命的份。

不，老禿驢，我一定要反抗。每天晚上回到家裡，躺在床上，我心裡想的是能夠狠狠地甩你一記耳光，但我總是個有教養的女人，沒法下定決心做出這樣的粗野事，可是老禿驢，終於我有機會吼罵了出來，我沒動手，但只要看到你那付被我挑釁後的蠢樣，真是大快我心！

洋蔥觀點：男與女面對工作壓力大不同

在現今市場與環境驟變的工商社會中，每一個人面對工作與生活的壓力其方式與結果都不同，其中最為有趣的是男性與女性面對工作的壓力，反應出來的情況則有很大的差別。一般男性面對工作壓力的時候，多希望能夠迅速處理，採用快刀斬亂麻法，想立即贏得主控權，所以許多男性的個案，來到我這邊，多會開口請求給予藥物，並表示期望能夠短期見效；然而女性的個案，則不同，她們比較願意分享自己實際遇到的情況，願意把自己的感受表達出來。而不論是國外的醫學報告顯示，或是國內實際治療個案的情況，因為無法調適壓力，而求助醫師協助的人數比例，總是女性多於男性，大多數男性都是ㄍ一ㄥ到不行，才會詢求醫師的幫忙。

這個個案就是我遇到的女性求診的個案。一方面，我為她願意面對狀況，而來求診感到欣慰，因為要處理問題的第一步就是面對問題，而這個案總是能自發性的定期複診，並讓我能專業正確地協助她逐漸恢復健康；但另一方面，我也為她的家庭生活壓力感到擔憂，因為對於這位女性個案，工作的壓力只是一端，雖然她口中常講的都是公司與主管的問題，但卻避不談家庭中女兒的問題，可是我看到的是家中的問題也不小。

確實，現代工作與生活的壓力，造成許多社會身心問題的產生，但我們可以學習「面對、接受、處理、放下」的健康態度，選擇樂觀或幽默的方式，面對種種的挑戰。

Wendy說：家庭也是生命中的壓力來源

對於一個面對忙碌工作又需要照顧問題小孩的母親，我十分能體會其中所存在的壓力。特別是在臺灣仍以男性為主的思惟下，當家中小孩有狀況時，必需承擔問題與狀況的，往往都是女性，都是媽媽，很少看到爸爸會願意一起面對處理孩子的事情。

注意到這個個案，是在她來求診的時候，說話的態度與行為舉止，感受到她是一個十分有自主性且驕恣的女性，一看到她，就會知道她是一個工作能力很強，有獨立思考與決斷的女性，但在這背後，我同時也看到她愛虛張聲勢，對自己女兒無能為力的脆弱感。

老實說，同樣身為女性，我無法喜歡這樣的角色。因為我感覺這樣的女性生存得很辛苦，以為自己像男性可以爭得一片天，可是真正的背後，卻一點也不快樂。

我自己就是已婚的職業婦女，所以能體會已婚的職業婦女要同時面對工作與家庭的辛苦，可是我也相信透過女性的天性與智慧，我們不需要和男性爭奪逞強，反而是可以優雅自在的方式，發揮女性的特質，或以四兩撥千斤做事法，排除我們面對的種種問題。

歡迎分享與討論

面臨工作壓力，您選擇默默接受，還是起身反抗？面對生活壓力，您選擇大發脾氣，還是樂觀以對？在生命的道路上，每一種態度都是一種選擇，當壓力來臨時，您會用那些方式面對與排解呢？這些方式好玩嗎？有趣嗎？歡迎大家在此一起分享一起討論。

精神醫學辭典

根據失眠持續的時間，失眠可分為：時間少於一周的短暫性失眠；因持續性壓力導致的一周到一個月的短期性失眠；以及多方綜合因素導致長於一個月的慢性失眠等。失眠的治療最重要的是消除導致失眠的各種因素，如消除心理緊張，改善睡眠環境，避免睡前服用刺激性的食物或藥物、或放鬆音樂協助等。其中小劑量短時間使用安眠藥，或是找專家和心理醫生進行支持性心理治療，都是常見的失眠治療。

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