童年記憶／送錢鳥

2017-12-29 08:51 聯合報 李子（台中市）



安徒生童話裡的送子鳥，把新生命帶給渴望孩子的家庭；現實生活中我當過送錢鳥，把生活費送給在鄉下的阿嬤，那段小小的冒險，是記憶中鮮明又快樂的旅程。 圖Tai Pera 分享 facebook 安徒生童話裡的送子鳥，把新生命帶給渴望孩子的家庭；現實生活中我當過送錢鳥，把生活費送給在鄉下的阿嬤，那段小小的冒險，是記憶中鮮明又快樂的旅程。

原是漁村小孩的爸爸，娶妻生女後到城市打拚，每月給阿公阿嬤的生活費，總在月初領了薪水就利用休假日送回故鄉。那是個沒有信用卡，也沒有ATM的古老年代，薪水是一整包裝在信封內的現鈔，買賣東西都得數著花花綠綠的鈔票，有扎實的存在感。有時遇上工廠加班趕工，或阿嬤買了大件物品需要用錢，媽媽也因為照顧弟妹而分身乏術，就由我們姊妹結伴返鄉送錢。

有回讀國中的姊姊恰逢大考，國小四年級的我，居然單槍匹馬上陣。我穿著藍底綴有粉色小星星的洋裝，白襪子黑皮鞋，口袋裡裝著手帕和車錢，一個人要從家裡走二十分鐘的路到車站，搭一個多小時的客運到鄉下，再從客運站走五分鐘到阿嬤家。媽媽很擔心身懷「鉅款」的我，一再叮嚀財不露白，所以好幾張大鈔是用手帕包好，藏在我的白襪子底下。媽媽真是太聰明了，雖然我的腳底走起路來有些不適。

我用低調又含蓄的步伐走路，不敢如以往那般跑跑跳跳，深怕一不小心錢就露餡。坐在客運尾端靠窗的座位，略帶鹹味的海風吹拂我昏昏欲睡的眉眼，我卻努力撐開眼皮，深怕一睡著錢就不翼而飛了。當鄰座鑲著金牙的阿桑，開口向我攀談時，我只敢微笑以對，不敢搭腔。一路小心翼翼，總算順利抵達阿嬤家，鄰居圍過來，帶著羨慕的口吻讚嘆：「妳那孝順的兒子又送錢回來了，妳前世燒的是什麼好香啊？」

我喜歡阿嬤的笑容，以及阿嬤犒賞我的一大袋糕餅。回程路上輕鬆愉快，我在車上大啖蜜麻花，喀滋喀滋的聲響，甜甜蜜蜜的味道，為我的旅程畫下美好的句點。我很開心成為一隻送錢鳥，一路的忐忑總算轉為達陣的喜悅與驕傲，我開心自己長大了，驕傲自己可以為父母分憂解勞了。