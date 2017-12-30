生活趣聞／我的助選人生

2017-12-30 06:00 聯合報 陳麗珠



圖／黃鼻子 分享 facebook

父親擔任民代已經邁入第十六個年頭，每回選戰，我都親身參與。在鄉下，選民代這件事比總統大選還重要，天天炒米粉、煮燒酒雞、辦桌犒賞助選的親友團；家人更要在競選處執勤，招呼來賓及選民。

記得首次選舉戰況激烈，助選親友團縝密擬定宣傳的時間點，有天廣播小姐臨時請假，無人代班，堂哥竟把腦筋動到我身上，連講稿都寫好了。他說：「妳是老師欸！怎麼可能不會廣播？」天曉得老師還要具備這種才能，更何況是用台語？聽完堂哥五分鐘的台語教學，被「趕鴨子上架」的我，就這樣坐在宣傳車的前座，開始生平第一次的廣播秀：「各位鄉親父老大家好，我是鄉民代表候選人第X號XXX，XXX佇遮共恁拜託……」講不到兩句就被堂哥糾正：「妳要有跟人搏感情的聲勢啊！」唉，只能說江湖「義氣」二字，我著實無法體會。

下一輪的選舉，父親的選區選情詭譎，無奈當時我結婚了，孩子又在襁褓時期，片刻無法離身，只能利用假日幫忙發傳單。尷尬的是，我任教的學區就是選區，認識的學生、家長無所不在；在一陣懇切拜票後，話題自然又會繞回到學生身上，只要遇到阿公阿嬤輩，他們說的話一定是：「我這個孫啊，若不乖，老師恁儘量打……」發傳單之際順便做家庭訪問，每戶停留的時間增長，拜票結束通常已是晚上九點多了。

父親長年深耕基層，得到鄉民肯定；有次同額競選（編註：只有一名候選人），沒有往日競選的煙硝味，親朋好友各忙各的，下班時才會去競選總部探望。白天在學校上課時，偶爾聽到放著「愛拚才會贏」的音樂，那是氣定神閒的老爸開著廣播車在鄉間小路上自我宣傳。偶爾遇到熟悉的好友，便被邀請到家裡小酌一番，酒足飯飽後又繼續開著宣傳小貨車，在自己的選區宣揚競選理念。這一次的選舉沒有口水戰，只有濃濃的人情味。

明年是父親擔任民代的第十六個年頭，開會、應酬及調解糾紛已成為生活的日常；邁入古稀之年，歲月在他臉上留下痕跡，卻磨不掉為民服務的熱忱。那日午後閒話家常，我不經意地問起：「要退休嗎？」只見手裡夾著菸的他笑而不答。隔了一會兒，手機鈴聲響起，他連聲回應：「好好好，馬上去！」戴上墨鏡，整理好行頭，父親又開著老爺車出門了。

「持續做一件事不容易，找到喜歡的地方就能堅持下去。」身為「資深」助選員的我，會繼續支持父親的從政人生，讓父親肯定自我的價值，並找到生命的亮點。