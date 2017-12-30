親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑心蛋流入市面
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

NBA／保羅復出也無用 火箭不敵巫師吞5連敗

盧麗安接到來自台灣的電話 對方也想加入共產黨

生活趣聞／我的助選人生

2017-12-30 06:00聯合報 陳麗珠

圖／黃鼻子
圖／黃鼻子
分享

父親擔任民代已經邁入第十六個年頭，每回選戰，我都親身參與。在鄉下，選民代這件事比總統大選還重要，天天炒米粉、煮燒酒雞、辦桌犒賞助選的親友團；家人更要在競選處執勤，招呼來賓及選民。

記得首次選舉戰況激烈，助選親友團縝密擬定宣傳的時間點，有天廣播小姐臨時請假，無人代班，堂哥竟把腦筋動到我身上，連講稿都寫好了。他說：「妳是老師欸！怎麼可能不會廣播？」天曉得老師還要具備這種才能，更何況是用台語？聽完堂哥五分鐘的台語教學，被「趕鴨子上架」的我，就這樣坐在宣傳車的前座，開始生平第一次的廣播秀：「各位鄉親父老大家好，我是鄉民代表候選人第X號XXX，XXX佇遮共恁拜託……」講不到兩句就被堂哥糾正：「妳要有跟人搏感情的聲勢啊！」唉，只能說江湖「義氣」二字，我著實無法體會。

下一輪的選舉，父親的選區選情詭譎，無奈當時我結婚了，孩子又在襁褓時期，片刻無法離身，只能利用假日幫忙發傳單。尷尬的是，我任教的學區就是選區，認識的學生、家長無所不在；在一陣懇切拜票後，話題自然又會繞回到學生身上，只要遇到阿公阿嬤輩，他們說的話一定是：「我這個孫啊，若不乖，老師恁儘量打……」發傳單之際順便做家庭訪問，每戶停留的時間增長，拜票結束通常已是晚上九點多了。

父親長年深耕基層，得到鄉民肯定；有次同額競選（編註：只有一名候選人），沒有往日競選的煙硝味，親朋好友各忙各的，下班時才會去競選總部探望。白天在學校上課時，偶爾聽到放著「愛拚才會贏」的音樂，那是氣定神閒的老爸開著廣播車在鄉間小路上自我宣傳。偶爾遇到熟悉的好友，便被邀請到家裡小酌一番，酒足飯飽後又繼續開著宣傳小貨車，在自己的選區宣揚競選理念。這一次的選舉沒有口水戰，只有濃濃的人情味。

明年是父親擔任民代的第十六個年頭，開會、應酬及調解糾紛已成為生活的日常；邁入古稀之年，歲月在他臉上留下痕跡，卻磨不掉為民服務的熱忱。那日午後閒話家常，我不經意地問起：「要退休嗎？」只見手裡夾著菸的他笑而不答。隔了一會兒，手機鈴聲響起，他連聲回應：「好好好，馬上去！」戴上墨鏡，整理好行頭，父親又開著老爺車出門了。

「持續做一件事不容易，找到喜歡的地方就能堅持下去。」身為「資深」助選員的我，會繼續支持父親的從政人生，讓父親肯定自我的價值，並找到生命的亮點。

選舉台語結婚辦桌總統大選
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

菇類有自家鑰匙竟趁沒人在家跑來！網友：別留情快換鎖

2017-12-30 10:30

夫妻之間／不能說的秘密

2017-12-30 06:00

家人關係／得失一念間

2017-12-30 06:00

深夜女子公寓的料理習／芝麻湯圓與爆漿

2017-12-29 08:53

生活見聞／長輩的省思

2017-12-29 08:53

童年記憶／送錢鳥

2017-12-29 08:51

用婆媳矛盾賣年菜 呂秋遠：選對老公才能對症下藥

2017-12-28 16:18

荷蘭爸爸：時間一到 荷蘭主管就會趕員工下班顧小孩

2017-12-28 11:41

親子手牽手／除了是媽媽，我也想要是我自己

2017-12-28 08:48

心情點滴／大大的驚喜

2017-12-28 08:45

我見我思／偶爾健忘 也是一種幸福

2017-12-28 08:44

懷孕未滿3個月不說被嗆「矯情」 網：妳住海邊？

2017-12-27 21:05

成功女性就是兼顧事業與家庭？這不是逼死一堆媽媽嗎

2017-12-27 16:50

作家私房菜上菜 召喚媽媽味

2017-12-27 16:14

我兒子很瘋但我很愛他／細菌一直推

2017-12-27 08:53

家人關係／我的超級阿姨

2017-12-27 08:50

生活趣聞／烏鴉嘴

2017-12-27 08:49

婚前有這8個壞習慣 代表你們沒準備好！

2017-12-26 15:46

我見我思／善待移工的鄰居

2017-12-26 08:45

家人關係／不一樣的大姊

2017-12-26 08:45

退休生活／農夫生涯一場夢

2017-12-26 08:45

當他說「不租房給特種行業女性」 我為何羞愧？

2017-12-25 11:03

家人關係／我的阿爸有塊地

2017-12-25 09:04

心情點滴／甘美

2017-12-25 09:02

歡慶佳節／耶誕老人 依約來報到

2017-12-25 09:00

老公假日在家都做啥？網友媽：倒在那玩手機、打電動當死魚

2017-12-24 10:30

家人關係／那些年，我們自助旅行

2017-12-24 06:00

女人大轉彎／他總是不求婚，卻要求我付房貸

2017-12-24 06:00

生活見聞／喜樂的婆婆

2017-12-24 06:00

嫁入三代同堂家庭好嗎？老婆要的不是你家我家

2017-12-23 08:00

閱讀生活／婚姻裡的失戀

2017-12-23 07:09

台男怨妻疑心病重想離婚 竟被網友糾出疑似婚外情

2017-12-22 16:50

老大沒伴很孤單？ 媽媽怒：別再問我何不生第二胎

2017-12-22 15:54

深夜女子公寓的料理習作／烏魚青蒜米粉

2017-12-22 08:54

家人關係／空巢期

2017-12-22 08:52

生活趣聞／錢要用在刀口上

2017-12-22 08:52

輔導女科學家兼顧家庭與育兒？女研究員：男性也該承擔

2017-12-21 10:51

親子手牽手／我是媽媽，也只是媽媽

2017-12-21 08:53

聆聽父親／第一次逛賣場

2017-12-21 08:51
看更多

熱門文章

家人規格辦告別式！忠狗曾勇退竊賊 飼主大靈車送終

2017-12-29 21:16

他曾讓我每天痛苦… 國中霸凌者來面試苦求錄取

2017-12-29 12:19

全聯下架萇記泰安蛋品 即日起接受退換貨

2017-12-29 15:52

放屁的氣味改變 小心可能有大腸癌

2017-12-29 17:36

泰安洗選蛋出包 全聯促銷中未下架

2017-12-29 13:23

黑心商賣逾期蛋、破殼蛋 消費者吃了6年

2017-12-29 11:26

過期蛋重新包裝…萇記泰安洗選蛋 全聯尚未下架

2017-12-29 12:41

涉賣過期蛋 負責人無奈：食品界被冤枉的一大堆

2017-12-29 12:54

30日高溫26度 跨年夜氣溫溜滑梯

2017-12-30 05:36

元旦連假開始 台北車站湧入車潮與人潮

2017-12-29 19:54

動物其實很搞笑！喜劇攝影獎保證讓你笑破肚皮

2017-12-29 14:53

「大腸包小腸」差點要他命 手術才挽回一命

2017-12-29 14:07

涉賣逾期蛋 員工喊冤：老闆不可能做這種事

2017-12-29 12:01

車潮湧現！元旦假期登場 國道北部路段多壅塞

2017-12-29 18:07

萇記每天出貨30萬顆 老闆否認回收逾期蛋

2017-12-29 13:37

問題蛋 全聯、大潤發下架

2017-12-30 00:01

臭雞蛋變黑心「混蛋」再售 封存近600公斤

2017-12-29 23:08

爆黑心「混」蛋 大賣場緊急下架

2017-12-29 14:28

網美向前衝！全台最美的星巴克在這裡

2017-12-29 19:45

黑心蛋商回收再製 桃市封存531公斤液蛋

2017-12-29 13:55

新車大展／2018世界新車大展 熱血性能車 歷屆之冠

2017-12-29 15:14

元旦連假好天氣 看這張圖避開國道地雷

2017-12-29 12:46

夫妻之間／不能說的秘密

2017-12-30 06:00

今日星座運勢／水瓶 外出運不佳 容易遺失東西

2017-12-30 00:00

帛琉「奇蹟男孩」車禍險截肢 專機抵台新光醫院救命

2017-12-29 11:43

牛奶會生痰、咳嗽不能吃甜食？12種咳嗽迷思破解

2017-12-29 16:11

忠狗護家9年比照家人送終！飼主當牠是親弟辦追思會

2017-12-30 00:39

逾期蛋、破殼蛋混入新品 竟賣6年

2017-12-29 14:11

家人關係／得失一念間

2017-12-30 06:00

逾期破殼蛋 萇記賣6年

2017-12-30 00:07

「斑馬線變驚魂路」回響 賀陳旦：結合地方首長改善

2017-12-30 10:27

30日水氣通過東北季風到 跨年元旦乾冷

2017-12-29 18:57

不想人擠人！6成上班族無意參加跨年晚會

2017-12-29 13:18

逾期蛋混新蛋／員工喊冤：老闆很善良 不可能做這種事

2017-12-29 14:17

跨年天氣看圖懂！元旦東部雲量偏多 迎新年曙光碰運氣

2017-12-29 11:51

影／跨年夜冷氣團來襲 北部低溫下探14度

2017-12-29 15:26

元旦連假登場 塞塞塞！

2017-12-30 02:19

醫療法第82條修正案三讀 可望降低醫療糾紛

2017-12-30 00:19

邁向零現金生活 4大超商開通刷卡消費 最高打8折

2017-12-30 10:36

生活趣聞／我的助選人生

2017-12-30 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top