夫妻之間／不能說的秘密

2017-12-30 06:00 聯合報 陳芳修



雖然婚姻誓言是要坦誠、不欺騙，可是生活中夫妻間不能說的秘密太多了！

好比我家老公對他的車子有潔癖，這麼大一台加長型廂型車，規定我只能載孩子出門遊玩，可是八、九人座的車，只坐我們母女倆，不僅浪費油錢和空間，而且愈玩愈無聊！

有時為了讓孩子開心，就不能讓老公得知我偶爾會開他的車載孩子和同學去玩。當孩子們度過歡樂好時光，我返家做的第一件事，就是趕緊把車內整理乾淨，「毀屍滅跡」。

而老公的血壓偏高，身材肥胖，醫生再三叮嚀飲食上要清淡，少油少肉多運動，這下子我帶著正在發育的孩子去打牙祭就不能告訴他了，因為只能聽卻不能吃，會令他加倍感受到吃降血壓藥的痛苦，可是精神虐待呀！

還有一種情形，也得將嘴巴緊閉得像蚌殼──那就是買保養品。美容專家說得好，「只有懶女人，沒有醜女人」，那些清潔、美白、除皺、防曬等不同功效的保養品可是一個都不能少。即使知道對男人而言這些東西一點差別也沒有，但每當老公說我的皮膚變得更光滑時，我總忍不住又統統把零用錢花在這上頭。

進老公書房打掃也得「偷偷來」，因為他不喜歡別人動他的東西，我只能趁他不在時，輕輕挪開書本清潔，再照著原來的樣子擺回去。為了讓他的鼻過敏好轉，我堅持每隔一陣子就要溜進去東擦西抹一下。

夫妻間不能說的秘密實在太多了，有時候不是不說，只是做了比說要來得好。