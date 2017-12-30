家人關係／得失一念間

2017-12-30 06:00 聯合報 蘭馨



和好友A閒聊，才知道前陣子她為夫家分產一事煩惱。

A的公公高齡仙逝，夫家的手足在老人家臥床期間常有齟齬，所幸順利化解紛爭，來到分配財產的階段。A說因為每個階段都要尋求共識，讓人頗有心力交瘁之感，雖然她只是三媳，儘量聽從長輩和妯娌的意見辦事，但有些狀況仍讓她情緒翻騰不已。

A的二伯在大學畢業那年因海上實習意外命喪船艙，公婆與A的老公早有默契，未來會讓小兒子供奉二伯的牌位。分產前婆婆即私下告訴A，因為只有過世的兒子名下沒房產，既然小孫子會供奉二伯，公公生前便想將老家過戶給他。

A覺得此舉定會引起大伯的不滿，擔憂從此心生芥蒂，便請老公到時務必要想辦法，因為先前家族約好談論財產分配時媳婦無權干預。當婆婆提出上述的想法時，大伯果然發話了，表示假使之後母親要到弟弟家同住，老家也過戶到侄子名下，那母親的生活就要由弟弟家全權負責，他可不管了。

沒想太多的婆婆竟然同意，A看老公支支吾吾說不出個所以然，立刻溫情勸說婆婆，表明讓孩子供奉二伯的牌位絕對沒問題，但過早就將老家過戶給小孫子，會害他不知長進，不如讓大伯和弟弟共同持有，兄弟倆一起守護父親努力一輩子的心血會更好。還好婆婆點了頭，順利化解一場兄弟為財產鬩牆的橋段。

我問A為何能做出如此理智的決定？她說自己也有兒子，很能體會家和萬事興的道理，不希望婆婆因為一時的傷感而失去另一個兒子。

如果為人子女者都有這樣豁達的體認，天底下的父母們肯定都能安享晚年吧。