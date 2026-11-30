日本工作服零售商Workman計劃拓展海外市場，據傳明年將先以台灣為起點，為首次海外展店據點，規劃2030年前在台灣開設30家門市，之後再進軍東南亞市場，利用以工作服經驗所開發的平價機能性服飾，積極揮軍海外市場。

日媒報導，Workman計劃2027年下半年，在台灣開設四家門市，分別位於台北、台中和高雄的日商經營購物中心內，作為首批海外據點。每間門市預計將占地400至800平方公尺，在休閒服飾品牌Workman Colors的品牌下經營。

這些門市的經營將外包給一家零售管理公司，由Workman負責領導空間設計和商品陳列，販售的主要商品將包括風扇外套、隔熱材質夾克和防UV帽T等。風扇外套將定價在約新台幣1,500元，以強調平價特質。

在Workman於大阪、京都等日本城市開設的免稅店裡，台灣旅客已成為最主要的外國客源，且雨衣等機能服飾已證明廣受台灣旅客歡迎，因此選擇以台灣為海外展店的起點。

Workman也認為，台灣炎熱、潮濕、經常下雨的氣候，以及龐大的戶外娛樂市場，很適合該公司的產品。

Workman計劃拓展位於全台購物中心和百貨公司內的銷售網，在2030年之前擴大門市數量至30家。

日本的服飾與生活風格品牌已風靡台灣，優衣庫（Uniqlo）和無印良品都在台灣擁有為數眾多的銷售據點。

做為後進者，Workman計劃藉由強調機能性和具競爭力的定價，和其他品牌區隔，初期將瞄準戶外服飾需求。

Workman也打算在進軍台灣後，加速擴張海外，目前已開始在馬來西亞進行市場調查，並計劃在2030年左右進軍東南亞，包括進軍泰國、越南和印尼等國家，同時也考慮在2030年代中期左右，前往中國大陸開設門市。