兼具復古輪廓與實用收納的「肩背橫長包」無疑是本季最受矚目的時尚單品。將包身橫向拉長、壓縮高度，搭配修長肩帶的橫長包款，設計更好拿取隨身物品，同時保有90年代簡約氛圍，背起來更貼合身形並能拉長比例。包含韓國女神秀智（Suzy）與BLACKPINK成員Jisoo近期私服穿搭時，都不約而同選背橫長包款，展現時髦俐落的秋冬魅力。

「國民初戀」秀智日前以一身隨興又不失講究的日常造型亮相，她身穿Celine駝色長版風衣，腰帶輕輕收攏出自然垂墜的線條，內搭酒紅色高領上衣與寬鬆丹寧褲，巧妙將正裝與休閒元素並置。肩上背的正是Celine Soft Triomphe Wedge西拉葡萄色（Syrah）羊皮革小型手袋，深邃的酒紅色調與高領上衣相互呼應，柔軟的幾何輪廓與翻蓋上的金色Triomphe磁扣成為造型亮點。包包不僅擁有主拉鍊隔層與內外口袋，可拆卸調節的纖細肩帶更能自由切換肩背與斜背，兼顧美感與日常機能。

身為Dior品牌大使的Jisoo日前在機場被捕捉到以簡約休閒裝束搭配Dior 2027早春度假系列的Dior Promenade East-West黑色大型籐格紋手提包，流露自然率性的時髦態度。這款由Jonathan Anderson操刀的新作，採用平面Macrocannage大籐格紋小牛皮製作，包身飾有精緻蝴蝶結細節，搭配巧思十足的滑動式頂部提把，能輕鬆變換手提、肩背與斜背等多種背法，完美示範秋冬最夯的橫長包穿搭。

Jisoo搭配Dior Promenade East-West黑色Macrocannage手提包前往機場。圖／Dior提供

Dior Promenade East-West駝米色Macrocannage大型籐格紋手提包，10萬5,000元。圖／Dior提供

Celine Soft Triomphe Wedge黑色小型手袋，99,000元。圖／Celine提供

秀智以一抹酒紅色Soft Triomphe Wedge小型手袋，點綴隨興秋日造型。圖／Celine提供

秀智以一抹酒紅色Soft Triomphe Wedge小型手袋，點綴隨興秋日造型。圖／Celine提供

Celine Soft Triomphe Wedge紅絲絨色小型手袋，99,000元。圖／Celine提供

Dior Promenade East-West黑色Macrocannage大型籐格紋手提包，10萬5,000元。圖／Dior提供

Dior Promenade East-West淡霧粉色Macrocannage大型籐格紋手提包，10萬5,000元。圖／Dior提供

Celine Soft Triomphe Wedge西拉葡萄色小型手袋，99,000元。圖／Celine提供

Celine Soft Triomphe Wedge柔革色小型手袋，99,000元。圖／Celine提供