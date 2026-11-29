德國精品BOSS發布2026節日系列，以舒適層次穿搭與沉穩中性色調為主軸，延伸出從城市日常到冬日假期的多元造型。本次更攜手全球品牌代言人、南韓人氣男團SEVENTEEN隊長S.COUPS演繹「BOSS x Steiff獨家聯名節日系列」，與德國田徑女將Alica Schmidt展現冬日風采。

在最新釋出的節日系列形象照中，S.COUPS身穿淺卡其色Polo衫，懷抱穿著同系列Double B泰迪絨連帽上衣的BOSS XP限量版泰迪熊，透過趣味呼應營造溫馨氛圍。另一套造型則以都會工裝夾克疊搭深棕色聯名T恤與同色系長褲，T恤口袋微探出的泰迪熊與包袋專屬吊飾，為隨性沉穩的氣質注入俏皮節日巧思。

除了充滿童趣的聯名系列，BOSS 2026冬季男裝亦提供一系列結合細緻針織與機能的外套。本季設計透過寬鬆剪裁與羊毛、喀什米爾等面料，打造溫暖卻不失俐落的風格。重點單品包含採用防潑水處理與可拆式兜帽的千鳥格紋鋪棉外套、全件麻花針織的拉鍊領毛衣，以及雙面羊毛混紡大衣；具刷色效果的Gary皮革休閒鞋與緩震德比鞋，兼顧質感與實穿度，為造型畫龍點睛。

女裝部分從冬日靜謐汲取靈感，以柔滑皮革、立體針織與輕柔雙面大衣勾勒鬆弛優雅的線條。亮點單品涵蓋腰間鬆緊抽褶的棕色Nappa皮革飛行員夾克、觸感細緻的棕色羊皮寬褲，以及融入可拆式圍巾設計的雙面大衣，輕鬆穿出同色系層次。呼應西裝翻領線條的BOSS Revers粒紋皮革托特包，搭配及膝皮靴與抓褶樂福鞋，為冬日衣櫥完美收尾。

BOSS 2026 Holiday節日系列女裝。圖／BOSS提供

BOSS 2026 Holiday節日系列女裝。圖／BOSS提供

BOSS 2026 Holiday節日系列男裝。圖／BOSS提供

全球品牌代言人S.COUPS演繹BOSS x Steiff節日系列。圖／BOSS提供

BOSS全球品牌代言人德國田徑女將Alica Schmidt身著BOSS 2026節日系列。圖／BOSS提供