隨著初冬到來，蕭邦（Chopard）推出 L‘Heure du Diamant 系列新作，以花卉為靈感，將花朵綻放的姿態轉化為鑽石珠寶，透過梨形、心形與圓形切割鑽石交錯排列，搭配18K白金材質，以高級珠寶工藝捕捉自然意象，為冬日造型增添細膩光彩。

L'Heure du Diamant系列是鑽石工藝的極致展現，透過不同切割形狀與鑲嵌方式，呈現花瓣層層舒展的立體感。其中，梨形切割鑽石耳環以多顆鑽石環繞排列，勾勒宛如水滴般的輪廓，隨著配戴者舉手投足折射光芒；另一款耳環則結合心形切割鑽石與花型鑲嵌，將浪漫花朵意象點綴於耳畔，展現柔美而不失存在感的風格。

項鍊設計則將花卉輪廓延伸至頸間，一款吊墜以22顆鑽石環繞花型造型，透過細緻排列呈現層次光澤；另一款則融合心形切割鑽石與圓形鑽石，打造宛如花朵盛開的立體造型，輕盈垂墜的線條也讓珠寶不只適合正式場合，日常穿搭同樣能展現精緻細節。

除了珠寶，L'Heure du Diamant也推出結合精湛製表工藝的珠寶腕表，將鑽石與珍珠母貝的天然光澤融為一體，搭載手動上鍊機械機芯。藍色鱷魚皮表帶款搭配水滴形珍珠母貝表盤，以梨形及圓形明亮式切割鑽石環繞表殼，呈現沉靜優雅的氣質；另一款獨一無二的表款則採用粉紅色珍珠母貝表盤，由鑽石花瓣與粉紅色藍寶石花蕊簇擁圍繞，營造柔和浪漫的視覺效果。

Red Carpet系列耳環，符合倫理道德標準的18K白金耳環鑲嵌鑽石，60萬元。圖／蕭邦提供

Unique piece腕表，符合倫理道德標準的18K白金表殼鑲嵌鑽石、粉紅色珍珠母貝表盤、粉紅色圓形剛玉，207萬元。圖／蕭邦提供

L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金表殼鑲嵌鑽石、珍珠母貝表盤，鑲嵌 21 顆梨形切割鑽石，215萬元。圖／蕭邦提供

L'Heure du Diamant系列項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石，57萬5,000元。圖／蕭邦提供