愛馬仕（Hermès）推出全新Slim d'Hermès Sous le charme d’Orphée腕表，將希臘神話的浪漫想像濃縮於方寸之間，以一匹駿馬、一棵結滿石榴果實的樹木，以及繁星點綴的午夜夜空，描繪充滿詩意的奇幻場景，展現品牌將藝術創作與精湛製表工藝結合的獨特美學。

這款腕表的靈感源自藝術家Alice Shirley設計的同名「Sous le charme d'Orphée」絲巾圖騰，故事取材自希臘神話中的豎琴大師奧菲斯（Orphée）。腕表表盤則以駿馬在繁星下翩然起舞的畫面，帶領觀者進入充滿神話色彩的想像世界，呼應傳說中Orphée以動人的琴聲打動冥界諸神的故事。深邃的午夜藍色琺瑯背景，搭配枝葉繁盛的石榴樹與飛舞蝴蝶，彷彿將一幅夜間寓言定格在腕間。

表盤最迷人之處，在於多重工藝交織而成的立體層次。首先由雕刻工匠運用多層次雕刻技法，塑造樹木輪廓，細緻呈現樹幹紋理與枝葉線條；接著由微繪工藝師逐層上色，讓樹葉、駿馬、蝴蝶與花朵呈現鮮活色彩。最後再將粉紅蛋白石圓頂寶石逐顆鑲嵌於石榴果實的位置，藉由寶石溫潤的光澤，為畫面增添細膩的立體效果。琺瑯、雕刻、微繪與寶石鑲嵌等技藝相互呼應，讓表盤宛如一件微型藝術創作。

延續Slim d’Hermès系列一貫的纖薄簡約設計，此工藝表款亦採用直徑39.5毫米的白金表殼，搭載厚度僅2.6毫米的愛馬仕自製超薄H1950自動上鍊機芯，可透過背面透明藍寶石水晶玻璃欣賞機芯運作之美。腕表搭配深海藍色光滑鱷魚皮表帶，與表盤的午夜藍色調相互呼應，讓視覺焦點回歸細膩的藝術細節；全球限量12只。

愛馬仕SLIM D’HERMÈS Sous le charme d'Orphée腕表，18K白金表殼、愛馬仕自製H1950自動上鍊機芯，限量發行12只。圖／愛馬仕提供

愛馬仕SLIM D’HERMÈS Sous le charme d'Orphée腕表午夜藍色琺瑯表盤。圖／愛馬仕提供

愛馬仕SLIM D’HERMÈS Sous le charme d'Orphée腕表，18K白金表殼、愛馬仕自製H1950自動上鍊機芯，限量發行12只。圖／愛馬仕提供

愛馬仕SLIM D’HERMÈS Sous le charme d'Orphée腕表微繪工藝。圖／愛馬仕提供