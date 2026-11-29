優格品牌「馬修嚴選」近日傳出會員個資外洩事件，多名網友在社群平台Threads反映，近期並未購買商品，卻接獲假冒官方名義的訂購通知，且訊息中的姓名與電話完全正確，僅有地址有誤，讓消費者直呼「有點可怕」並質疑會員資料庫遭駭。

針對外界疑慮，馬修嚴選21日於官網發布公告證實，因近期網路資安攻擊頻傳，團隊於11月12日發現官網系統出現異常並立即展開安檢，確認部分會員資料遭未經授權存取，外洩範圍涵蓋基本聯絡資訊與訂單資料。業者表示，目前已完成異常來源封鎖、通知受影響會員，並依規定通報主管機關。

然而，公告發布一週後詐騙訊息仍未停歇。28日再有民眾指出，接獲簡訊或LINE通知謊稱其訂購了優格與麥片（金額如1,080元），並誘導民眾加入「@115bhzdf」、「@565umvxx」等假冒LINE帳號以查詢或更改訂單。

馬修嚴選提醒消費者切勿點擊不明連結，並公開官方LINE帳號辨識方式：官方ID為「@matthewschoice」，名稱為「馬修嚴選Matthew's Choice」，且下方附有藍勾勾「已認證」標示。業者重申，官方絕不會要求提供完整信用卡號、簡訊驗證碼，或指示操作ATM及網銀，呼籲民眾提高警覺以免受騙。