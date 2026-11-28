好市多黑色購物週第7天優惠再添話題，會員期待已久的Apple商品終於加入折扣行列！M6晶片Mac mini首度出現在本次優惠清單，好市多Apple商品一向售價就比官網便宜一些，搭配現折3,000元，想升級桌上型電腦的消費者可以趁機留意；食品區則有日本A4和牛肋眼真空包限時優惠，僅週日推出，每公斤現折600元，肉品老饕可別錯過。此外，24K黃金項鍊也推出新折扣，從3C、肉品到黃金飾品，週末採買又多了幾項值得關注的選擇。

好市多年度購物盛事「黑色購物週」今年首度延長至14天，活動持續至12月6日，預計集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元。第7天再新增20款賣場主打特惠商品，其中Apple M6晶片Mac mini現折3,000元，黃金飾品也有新優惠，24K黃金項鍊「花開富貴」現折11,000元，想添購科技產品或入手金飾的會員可以把握機會。

家電與居家設備方面，伊萊克斯10公升清淨除濕機現折2,200元，飛利浦抗敏除甲醛清淨機現折2,500元，想改善室內空氣品質的消費者可以留意。影音設備方面，PHILIPS 65吋QLED顯示器現折3,900元、75吋QLED顯示器則現折5,600元；另外，電子鎖也有新款優惠，ARPHA 12合1智慧電子鎖現折6,000元，安裝超方便的歐司朗15W LED嵌燈2入組現折90元，更新居家設備快趁折扣入手。

餐廚用品方面，STAUB雪花雕花琺瑯鑄鐵鍋現省1,200元，想添購料理鍋具的消費者可以參考。居家用品則有Wedgwood 300織純棉雙人床包兩用被套4件組現折1,000元，雙人加大尺寸現折1,100元，適合趁換季更新寢具。

休閒娛樂商品也有優惠，LEGO MERCEDES-BENZ卡車起重機現折750元，LEGO飛行課／劫掠者前哨和劫毀獸每盒現折400元；另外，INTEX城堡彈跳池現折700元，適合家中有孩子、急需放電法寶的家庭。

食品與日常用品方面，科克蘭夏威夷豆杏仁脆餅21入現折50元，科克蘭香蔥牛軋餅38入現折50元，Wonder Time每日堅果30包入現折100元。日常用品則有BRITA STYLE ECO永續純淨濾水壺3.6公升附14入濾芯現折1,050元，另外，尿布也有新優惠，幫寶適安睡褲每箱現折320元，趁優惠補貨也能省下一筆。

除了每日新增的優惠商品，好市多今年也調整活動期間的營業安排。黑色購物週期間，全台14家分店提早營業，黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星會員及商業會員則從上午8時30分開始營業。除了台灣好市多Facebook及Instagram官方帳號每日提前公布的重點特惠商品，賣場也會另外推出多款特價商品，優惠項目持續累加。部分商品設有限時折扣及每卡限購規定，優惠數量有限，售完為止。

好市多「黑色購物週」週日再新增多款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供

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