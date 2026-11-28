當節慶氛圍漸至，TOM FORD BEAUTY將阿爾卑斯山雪季度假的奢華想像帶進台北101，以冬陽灑落雪地的澄澈光芒與氣味為靈感，打造全台首家「Soleil Neige冬日光芒雪地度假屋」，即日起至2027年1月14日於台北101 B1中環登場。透過銀白雪景、覆雪樹枝與私人奢華度假雪屋共同勾勒出冬日佳節美好風景，以純白、金色與俐落線條展現靜奢老錢度假品味，邀請大眾探索節慶限量「Soleil Neige冬日光芒」彩妝系列、獨家限量香氛組合與台北101首發的「超模黑跟霧光唇膏」全新4色、標誌性的明星私人調香系列；指定商品消費滿額還可體驗12月限定時段的「行李吊牌工作坊」。

TOM FORD BEAUTY「Soleil Neige冬日光芒」彩妝系列以冬日暖陽為靈感，創造隨體溫變化的「太陽親吻限量銀箔潤唇膏」、折射雪花光澤的「太陽親吻限量紅毯超性感唇膏」和讓雙眸璀璨閃耀的「太陽親吻限量高級訂製四格眼盤」，搭配「設計師系列冬日光芒」香氛，將冬日初雪的靜謐之美以香氣融入於滑雪時尚。

TOM FORD BEAUTY更將雪地妝容不可或缺的唇色帶進「Soleil Neige冬日光芒雪地度假屋」，「超模黑管霧光唇膏」全新4色於台北101期間限定店獨家搶先首賣。主打色「#151玫瑰裸粉」以柔和裸色融入一抹霧粉玫瑰色澤，恰好平衡雪景映襯下的清冷膚色，為雙唇添上彷彿天生透出的紅潤氣色，搭配細管造型，成為冬日妝容中最值得放進化妝包的時髦單品。

小巧精緻的迷你香，正成為香氛迷收藏的新選擇。「Soleil Neige冬日光芒雪地度假屋」特別推出台北101獨家限量「設計師系列經典香氛組」，將品牌備受喜愛的標誌性香氣等比例縮小成4毫升迷你尺寸，包含神秘曠野淡香精、黑蘭花淡香精、深焙玫瑰淡香精和極致暗黑淡香精，不僅適合收藏，更能隨心情、穿搭與場合自由轉換香氛。此外，「Soleil Neige冬日光芒雪地度假屋」提供多種限量香氛組合，一盒便能探索多款TOM FORD香氛作品。

活動期間於「Soleil Neige冬日光芒雪地度假屋」購買30毫升以上私人調香，即可參與12月每週六、日限定的「行李吊牌工作坊」，現場客製專屬行李吊牌，把名字與個人風格留在旅行配件之上。另有獨家滿額禮贈，數量有限、送完為止。

TOM FORD「Soleil Neige冬日光芒雪地度假屋」推出台北101獨家限量「設計師系列經典香氛組」 4ml×4售價2,500元。圖／TOM FORD BEAUTY提供

TOM FORD台灣首家「Soleil Neige冬日光芒雪地度假屋」提供多種香氛組合。圖／TOM FORD BEAUTY提供

TOM FORD「Soleil Neige冬日光芒雪地度假屋」即日起至2027年1月14日於台北101 B1中環登場，活動期間現場購買30毫升以上私人調香，即可參與12月每週六、日限定的「行李吊牌工作坊」。圖／TOM FORD BEAUTY提供

TOM FORD「Soleil Neige冬日光芒」彩妝系列，將白雪之境的純粹與冬陽的耀眼凝聚於妝容之中。圖／TOM FORD BEAUTY提供

TOM FORD「超模黑管霧光唇膏」全新4色於台北101「Soleil Neige冬日光芒雪地度假屋」期間限定店獨家搶先首賣。圖／TOM FORD BEAUTY提供

TOM FORD「超模黑管霧光唇膏」主打色「#151玫瑰裸粉」，以柔和裸色融入一抹霧粉玫瑰色澤。圖／TOM FORD BEAUTY提供