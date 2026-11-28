過年前最後一檔國際旅展登場，高雄冬季旅展從今天起到30日止在高雄展覽館舉行，吸引不少民眾趁著年終最後一波旅展優惠，提前規畫寒假及春節出遊行程。看好南台灣郵輪旅遊市場，麗星郵輪「探索星號」推出2027年唯一高雄出發航次，規畫香港、沖繩那霸及石垣島等航線，業者也推出旅展限定三大優惠與現場大禮包，最高現折兩萬，搶攻家庭旅遊市場。

這次高雄冬季旅展集結國內外旅行社、航空公司、飯店及觀光業者，從國內旅遊、海外行程到郵輪假期，提供民眾多元選擇。適逢寒假及春節旅遊規畫旺季，麗星郵輪「探索星號」此次公布2027年高雄出發4個航次，時間從1月底至2月初，航程從3天2晚至5天4晚，提供不同天數的選擇。

捷利旅行社董事長吳盈良表示，郵輪旅遊最大的特色，是船上本身就是一座完整的度假村，目的地只是航程中的一站。尤其寒假及春節期間，全家出遊往往要煩惱交通、住宿及餐飲安排，搭乘郵輪可以一次解決吃喝玩樂需求，長輩、小孩及年輕族群都能找到適合自己的活動。業者表示，希望透過高雄出發航次，讓南台灣民眾不用特地北上搭船，就能從高雄展開寒假及春節海上假期。