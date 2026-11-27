迎接黑色星期五與年末消費旺季，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」暖身開跑，祭出「狂搶全站12折」、「生日賓果享$999」雙重優惠，蝦皮VIP完成指定任務加碼抽foodpanda PRO 6個月免費方案，以及限量免費抽「亞洲萬里通」1,000里數，邀請消費者在年末清空購物車、再帶回多樣跨界好康。

看準黑五期間的消費習慣，蝦皮購物精選多款高單價大型家電、美妝、包款祭出深度折扣，最低殺至4折起，包括12月1日STAND OIL Post郵差包6色任選限時活動價2,601元；12月2日Dyson V12s SV49乾濕兩用輕量吸塵器原價32,900元、一日限定下殺不到5折14,900元；12月2日3CE超值爆款明星4件組限時活動價1,599元；12月6日Vaseline凡士林精華凝乳指定組合限時活動價565元，同日登場的還有Lunio Nooz乳膠獨立筒床墊依尺寸限時活動價4,590元至9,590元，最低破盤3.9折起。

除了人氣商品限時破盤價，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」也祭出雙重優惠券，第一重「生日賓果享$999」，即日起至12月9日每日可領取1個號碼，凡領取即可獲得全站10元優惠券，號碼連線賓果1條可獲5蝦幣、2條可獲10蝦幣，成功連線3條以上即可獲得全站999元優惠券，越早開始天天進站領取、賓果機會越大。優惠券皆限定12月12日使用，數量有限。

第二重「狂搶全站12折」，即日起進站可領取，並於12月7日至12月10日每天20:00、12月11日20:00至23:00各整點，12月12日00:00、15:00至23:00各整點，12月13日、12月14日限量開放使用，最低消費1,000元最高折880元。

此外，蝦皮購物也為VIP用戶加碼擴圈福利，攜手foodpanda推出限定合作，蝦皮VIP於即日起至12月14日累計消費滿1,200元並完成登錄，即可參加foodpanda PRO 6個月免費方案抽獎，共1萬名（已訂閱foodpanda PRO的消費者不適用此6個月方案折價券）；蝦皮VIP亦可領取foodpanda PRO 1個月免費方案（已訂閱6個月或12個月方案者須待會籍到期後方可使用；1個月方案者若已取消續訂或符合提前續約條件，亦可使用），以及消費滿100元享7折、最高折抵30元的美食券。12月12日單筆訂單滿500元並完成登錄（每人限1次抽獎機會)，蝦皮VIP還可限量抽「亞洲萬里通」1,000里數，共1,212組，合計逾121萬里。

●附註：詳細活動內容以官網、APP公告為準。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」12月2日限定，Dyson V12s SV49乾濕兩用輕量吸塵器原價32,900元、限時活動價14,900元。圖／蝦皮購物提供