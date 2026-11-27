台灣設計師品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳發表了2026聖誕形象企劃《Not Quite Ready》，畫面捕捉那些布簾尚未完全拉開的隨興、飾品散落的預備現場，也呼應品牌2026/2027秋冬《舞玉》系列Carved by Motion的概念，呈現動態中的自然狀態。

過往擅長從東方文化得到啟發，並加以西式運用的SHIATZY CHEN夏姿・陳，本季以大唐盛世為靈感，運用寶石胭脂紅、青玉翠、春苑綠與駝金為主色，並開發「絲路花卉鹿獸」團花刺繡，綠與紅色的對比，恰與西方聖誕節的色彩頗有幾分呼應。服裝材質大量運用金屬紗線緹花、毛飾、蕾絲與丹寧，透過異材質拼接與刺繡工藝，將唐代紋樣轉化為現代實穿、也帶有文人雅興的設計輪廓。

單品設計上，蕾絲拼接毛領緹花大衣以山水畫為本，搭配可拆毛領，因應氣候或場合彈性變化；牛仔縫珠連身裙則結合了玉石珠飾與手繪筆觸，為內斂的樣式加以街頭活力；飾邊釘珠背心採用唐三彩的配色與鋪棉內裏，烏干紗刺繡長大衣更選用100%蠶絲與珠飾勾勒花葉，輕盈保暖且典雅大方。

配件方面，玉石繩結牛皮腰封借鏡了唐代的抹胸與腰帶結構強化腰線，可搭配不同衣櫥服裝自由變換。2026秋冬品牌並同步推出兩款玉鐲提包，其中金沙色的「玉守WITHIN」採用水牛皮、Nappa小羊皮內裡、絨線刺繡與玉片鎖扣，另有修長法棍包New East West Sac de Jade，將美味與品味隨身攜帶，也為派對的熱絡氛圍提前暖身。

SHIATZY CHEN夏姿・陳發表了2026聖誕形象企劃《Not Quite Ready》，以一種籌備中、未完成的佈景，暗示即將開始的喧鬧、團聚和熱絡。圖／SHIATZY CHEN提供

牛仔縫珠連身裙，59,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

玉石繩結牛皮腰封，意者店洽。圖／SHIATZY CHEN提供

蕾絲拼接毛領緹花大衣，73,800元。圖／SHIATZY CHEN提供