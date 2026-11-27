IKEA宜家家居台南店將於12月1日在南紡購物中心正式開幕，IKEA台南店是目前全台最特殊的店型，為台灣首間開在購物中心的IKEA小型店，在約400坪的空間中集結5間居家展間，從居家佈置靈感、產品選擇、居家規劃服務到取貨、組裝與運送服務，以及瑞典美食一應俱全；甚至還有台南獨家限定台南老屋展間、全台唯一數位展間，以及只有台南店才有的獨家美食。

IKEA台南店精選最具代表性以及最受歡迎的品項，從實用的RÅSKOG推車、KALLAX層架組，到網路人氣VARMBLIXT甜甜圈燈、DYVLINGE旋轉休閒椅，以及新登場的ALPTALL喜馬拉雅山動物玩偶系列都買得到。現場有2,000多個展示品可以體驗，1,000個品項可直接購買帶回家；店內也設置了自助查詢區，消費者可透過現場與線上下單購買到與大型店相同的8,500多樣商品。另外，現場也提供居家規劃以及配送與組裝服務，可以現場諮詢與下單、就近取貨。

IKEA台南店透過不同生活情境的實體與數位展間，以及隨季節更換的主題佈置，提供從家具搭配、日常收納到節慶裝飾的豐富靈感。其中，台南獨家特色展間以70年老屋為靈感，將住家前方規劃為小型咖啡店，呈現台南常見的住商混合生活樣貌；客廳選用具有溫潤木質調的TORNSBORG沙發床、GROTAN餐桌搭配經典HEMNES玻璃門櫃，兼顧家庭休息、聚會及日常收納；並運用多款不同風格的金屬層架與FÖRHÖJA活動推車，營造傳統氛圍與現代機能兼具的空間。

全台唯一的數位展間透過大型全景投影呈現精選不同風格的居家場景，消費者可自行操作平板，欣賞不同空間風格與家具搭配，在3D的空間下探索更多佈置靈感。未來甚至可以透過居家規劃服務，直接將設計投放在展間當中，現場感受自己的夢想居家模樣。

逛IKEA也有專屬台南的限定美味，「虱目魚塔塔堡」選用台灣產虱目魚排，金黃酥香的外皮搭配鮮嫩魚肉，再加入開胃酸黃瓜、爽脆生菜與滑順塔塔醬。「府城雙Q聖代」以綿密冰涼的香草口味聖代，搭配黑糖香甜的軟Q珍珠與彈牙粉角，帶來如黑糖珍珠牛奶般的香濃滋味。此外，經典的10元自助原味霜淇淋、瑞典肉丸、熱狗堡及人氣野莓起司蛋糕，在瑞典美食站也都吃得到；還能到瑞典美食超市選購冷凍經典肉丸、鮭魚等熱賣品項。

歡慶IKEA台南店開幕，12月1日至12月30日宜家卡卡友於IKEA台南店當日全店累計消費滿1,200元，即可獲得經典FRAKTA購物袋與台南店限定裝飾布章一個。三款布章讓可愛動物遇上台南特色，包含大啖芒果冰的鯊魚款、躺在棺材板裡的猩猩款、與安平古堡同框的狐獴款，每週推出不同款式，每日限量300個、送完為止。

12月1日至12月5日還有歡慶開幕來店禮，宜家卡卡友於活動期間憑IKEA台南店當日不限金額消費發票至顧客服務部，出示按讚並追蹤IKEA台南店Facebook粉絲專頁的畫面，即可獲得以沙發布套再製的環保提袋一個，數量有限、送完為止。詳細活動內容以IKEA官網公告為準。

●IKEA宜家家居台南店

地址：台南市東區東光里中華東路一段366號A2館B1

營業時間：11:00～22:00

開幕進場時間：12月1日12:00開放陸續進場，營業至22:00

12月1日至12月5日宜家卡卡友憑IKEA台南店當日不限金額消費發票至顧客服務部，出示按讚並追蹤IKEA台南店Facebook粉絲專頁的畫面，即可獲得以沙發布套再製的環保提袋一個，數量有限、送完為止。圖／IKEA提供

IKEA台南店的台南獨家特色展間以70年老屋為靈感，將住家前方規劃為小型咖啡店，呈現台南常見的住商混合生活樣貌。圖／IKEA提供

IKEA台南店將於12月1日在南紡購物中心正式開幕。圖／IKEA提供

12月1日至12月30日宜家卡卡友於IKEA台南店當日全店累計消費滿1,200元，即可獲得經典FRAKTA購物袋與台南店限定裝飾布章一個，每週推出不同款式，每日限量300個、送完為止。圖／IKEA提供