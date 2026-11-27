好市多黑色購物週迎來第6天，適逢黑五後第一個週末，最新一波優惠也出現重量級亮點！999.9財富女神金條500克終於登場，現折30,000元降價有感，另外24K黃金項鍊也推出18,100元折扣；家電方面，每年黑五一出現就秒殺的LG 16公升除濕機、Dyson空氣清淨機都有降價，還有ASUS電競電腦主機現折13,400元。趁著週末採買，不妨先列好清單，看看有哪些優惠值得把握。

好市多年度購物盛事「黑色購物週」今年首度延長至14天，活動持續至12月6日，預計集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元。第6天再新增19款賣場主打特惠商品，其中最受矚目的就是999.9純金500克財富女神金條，現折30,000元；另外還有24K黃金項鍊-花飛蝶舞，現折18,100元，想入手黃金的會員信用卡額度可得先準備好。

家電優惠方面，LG UV抑菌雙變頻16公升除濕機現折3,400元；Dyson強效極靜空氣清淨機現折1,700元，Dyson手提無線吸塵器則現折800元，想趁換季改善居家空氣品質，或添購清潔家電的民眾，可以趁機比較價格。

3C與影音設備也持續推出新款優惠TCL 65吋QD-MINILED顯示器現折5,800元，ASUS R7電競電腦主機更現折13,400元。

廚房用品也有多款鍋具推出折扣，日本製YOSHIKAWA不鏽鋼木把湯鍋2件組現省216元，法國特福綠生活系列陶瓷不沾鍋具含蓋3件組則現折880元，想汰換鍋具、添購料理用品，可以一併列入採購清單。

食品優惠也不少，全果蔓越莓乾每包現省90元、COLONA香辣甜洋蔥醬每組現折80元、聖沛黎洛氣泡礦泉水寶特瓶裝每箱折100元，還有快速料理好幫手刻花魷魚每包現折86元。甜點部分，GODIVA牛奶巧克力冰淇淋每盒現折150元，從日常食材到零食、飲品都有優惠可選。

生活用品與冬季服飾同樣加入折扣，FEIT 7.5W LED可調色溫球泡燈5入組現省150元；隨著氣溫逐漸轉涼，冬季保暖刷毛長袖上衣及美麗諾羊毛上衣也推出優惠，想添購換季衣物的消費者可以把握機會。

除了每日新增的優惠商品，好市多今年也調整活動期間的營業安排。黑色購物週期間，全台14家分店提早營業，黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星會員及商業會員則從上午8時30分開始營業。除了台灣好市多Facebook及Instagram官方帳號每日提前公布的重點特惠商品，賣場也會另外推出多款特價商品，優惠項目持續累加。部分商品設有限時折扣及每卡限購規定，優惠數量有限，售完為止。

好市多「黑色購物週」首個週末新增多款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供

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