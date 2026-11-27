寶珀（Blancpain）自2008年復興1892年由Bahne Bonniksen發明的卡羅素後，持續將一分鐘飛行卡羅素發展為完整機芯系列。品牌本周發表

了搭配傾斜30度角222ISQ型手上鍊機芯的Villeret Carrousel Incliné傾斜卡羅素腕表，搭配通透的藍寶石水晶表殼，帶來一場手腕上最低調的驚心動魄。

由於機械表在長時間垂直配戴或擺放時將受單一方向地心引力影響、造成機芯走時的偏差。所謂的「卡羅素」是將擒縱系統放入一個可360度旋轉的框架，因而平均單一方向的重力誤差。

222ISQ機芯的「30度」傾斜角，實則將角度分散至22度與8度的兩組連續齒輪咬合中（位於卡羅素兩個傳動輪系分流之前），讓兩套傳動輪系能在同一傾斜平面「協作」。由224個零件組成的222ISQ型手動上鍊機芯透過雙發條盒提供了100小時的動力儲存，甚至最終其收藏家還將收到一份證書：紀錄表款在六個方位運作時，於100小時動力儲存期間的精準度皆可達到每日0/+2秒，非一般的優秀精準。

由於採用透明的藍寶石水晶表殼，這讓222ISQ型手動上鍊機芯得以全方位欣賞，Blancpain位於Le Brassus工作坊的工匠大師運用超過60款工

具對機芯的不同零件施以210小時的打磨修飾，尤其高難度的「內倒角」更達253個之多，此外再加以珍珠紋與直紋緞面修飾，讓美感與精準複雜同步提升。

每一枚222ISQ機芯都將由單一製表師全程組裝，並附細木鑲嵌的木質收納表盒。表款訂價38萬瑞士法郎，折合新台幣約1,503萬、最終將依匯率有所調整，並以Blancpain專門店最終確認為主。

Blancpain Villeret Carrousel Incliné傾斜卡羅素腕表，1,328萬元。圖／Blancpain提供

222ISQ機芯歷經的210小時的打磨修飾，尤其困難的「內倒角」更多達253個。圖／Blancpain提供

12點鐘方向的30度角傾斜卡羅素，是新作Villeret Carrousel Incliné腕表的最大工藝特色。圖／Blancpain提供