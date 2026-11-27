韓國人氣料理節目《黑白大廚》主廚孫鍾元再添新身分！除了擔任朝鮮皇宮酒店（Josun Palace）旗下餐廳「Eatanic Garden」行政主廚以及法式餐廳「L'Amant Secret」行政主廚，日前也獲慶熙大學酒店觀光學院聘任為特任教授，正式跨足餐旅教育領域。慶熙大學日前舉辦「讓世界為之著迷的美食力量：K-Food與全球美食觀光」座談會，並於活動中頒發聘任證書，邀請孫鍾元與首爾觀光財團代表理事金炳敏，共同探討美食如何成為吸引國際旅客的重要觀光資源。

這場座談由慶熙大學酒店觀光學院院長徐元錫主持，透過主題對談與現場交流，從韓食與K-Food的全球熱潮出發，延伸討論首爾美食觀光、夜間經濟、地方共榮，以及城市安全與環境整潔等議題。孫鍾元此次以特任教授身分參與活動，也讓外界看見他在餐飲實務之外，投入觀光與餐旅教育的另一面。

金炳敏指出，觀光並非單一產業，而是結合住宿、交通、體驗與美食的整體活動，應從城市發展角度整合資源，提升首爾的國際競爭力。他也透露，首爾觀光財團正構思「首爾美食地圖」，希望以特色街區與巷弄為核心，讓外國旅客更容易探索在地飲食文化，包括慶熙大學附近的回基站煎餅巷、新林洞血腸街，以及新堂洞辣炒年糕街等。

此外，金炳敏也提出將季節性料理納入觀光路線的構想，例如夏季蔘雞湯、秋季銀魚等，讓旅客隨著不同季節造訪首爾，都能體驗不一樣的飲食風景，成為促進重遊的重要動力。孫鍾元則認同美食與地方文化結合的方向，並建議不只首爾，各地也可善用特色食材發展美食旅遊，例如濟州香菇等在地農產，都有機會成為觀光亮點。

座談也談到夜間觀光的發展。金炳敏表示，疫情後首爾夜間商圈逐漸復甦，益善洞等地重新展現活力，若能串聯延長開放時間的文化設施與夜間美食，將有助於延長旅客停留時間、增加消費並帶動地方商圈。孫鍾元也認為，夜市是美食觀光的重要魅力之一。

慶熙大學酒店觀光學院已將孫鍾元列入特任教授名單。此次聘任不僅展現他在餐飲業的專業累積，也讓其料理經驗有機會延伸至學術交流與餐旅教育，為韓國美食觀光發展帶來更多跨界可能。