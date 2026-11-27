聖誕節將至，台北飯店陸續推出年末節慶活動，從聖誕點燈、住房驚喜到公益攝影與限定餐飲，打造不同形式的耶誕體驗。

●君品酒店打造金色聖誕古堡

台北君品酒店今年以「Wonder & Love」為節慶概念，將酒店妝點為金色聖誕古堡，推出一系列限定活動。

12月1日至25日，君品攜手英國天然香氛品牌LUSH推出「魔法泡泡月」住房專案。入住旅客辦理入住時，可參加聖誕倒數月曆驚喜抽獎，有機會獲得汽泡彈、泡泡浴芭及「希望小馬」、「小天使」、「爆米花」等限定小禮，回到房內還能在獨立浴缸享受香氛與泡泡交織的浸浴時光。

聖誕點燈儀式將於12月6日下午5時在酒店1樓大門舉行，邀請擁有21年魔術資歷的魔術師黃柏翰演出，並與飯店總經理共同點亮金色古堡。現場也邀請臺北兒童福利中心孩子參與，安排氣球手作、音樂及舞蹈表演，讓節慶魔法與公益關懷相互呼應。

12月19日、20日下午4時至7時，君品另於6樓大廳推出兩天限定「聖誕角落」公益攝影，真人版聖誕老公公將與事先報名賓客合影。每拍攝一組，酒店提撥200元捐贈臺北兒童福利中心。

餐飲方面，6樓Ciao西西里牛排餐酒館於12月24日至31日推出「西西里聖誕Ciao饗宴」，以半隻碳烤龍蝦搭配美國Flannery肋眼牛排、紐西蘭羊排或南極爐烤鱈魚三選一，並搭配焗烤生蠔、松露起士水管麵及西西里甜點，套餐每位2,580元加10%，提供午、晚餐時段預訂。

台北君悅酒店點亮10米高聖誕樹，並以800片薑餅磚瓦搭建兩米高巨型薑餅屋，為信義區增添節慶打卡景點。

今年君悅攜手美度、品PIN THÉ SAVOR、大春煉皂及台北101四大品牌推出限量公益禮袋，以「一日療癒旅程」為概念，集結10款品牌好物，愛心價2,700元，總價值近6,000元。收益扣除成本後將全數捐贈財團法人罕見疾病基金會，支持罕病家庭。

聖誕餐飲也同步開跑。蟬聯4年米其林餐盤推薦的寶艾西餐廳，12月24日至25日推出6道式海陸套餐，以澳洲穀飼400天純種和牛肋眼、煙燻比目魚菲力等食材入饌，每套4,680元起；雙人點購套餐，每位主餐加價880元可升級威靈頓F1菲力牛排。

義大利餐廳ZIGA ZAGA則推出4道式聖誕套餐，包含義式油封海鮮、南瓜奶油濃湯及澳洲和牛菲力或波士頓龍蝦主餐，每套2,980元起。

Baguette禮品烘焙坊自即日起至2027年1月1日推出逾30款節慶甜點、歐風麵包、手工薑餅及聖誕禮籃，價格150元至4,500元，指定商品12月5日前享85折。

●JR東日本大飯店台北推9款聖誕甜點、14款鹹甜午茶

JR東日本大飯店台北由點心房主廚黃伯欽領軍，於烘焙坊「PREMIER SWEET品頌坊」及大廳酒吧「PLATFORM月台町」推出聖誕限定餐飲。

品頌坊以歐洲傳統節慶糕點為靈感，推出9款聖誕甜點，價格240元至1,500元。其中，6吋「緋紅耶誕」草莓乳酪慕斯蛋糕1,200元，以紅白色系呈現節慶氛圍；「可可冬木」伯爵茶巧克力蛋糕1,500元，結合巧克力、柑橘與伯爵茶風味。

單人甜點則包括花生蒙布朗、咖啡榛果慕斯、開心果櫻桃慕斯及草莓蜜桃慕斯，價格240元至280元。另有德式經典史多倫350元、義式聖誕麵包400元，以及8吋法式國王派900元，將歐洲節慶烘焙延續至新年。

月台町則推出「聖誕午後・璀璨午茶饗宴」雙人下午茶，集結5款鹹點與9款甜點，鹹點包括魚子醬小餅、煙燻火雞佛卡夏、英式豬包毯及帕瑪火腿干貝卷；甜點則以泡芙、莓果巧克力塔、費南雪、慕斯、馬卡龍及司康等呈現多元風味。

品頌坊聖誕甜點與月台町雙人下午茶皆供應至12月31日。

台北君悅推聖誕美點，12月5日前訂購指定品項85折。圖/台北君悅提供

JR東日本大飯店台北品頌坊以「聖誕限定甜點・冬日甜蜜獻禮」為題，推出9款節慶糕點，售價240元至1,500元。圖/JR東日本大飯店台北提供

JR東日本大飯店台北一樓大廳酒吧「月台町」推出聖誕雙人下午茶。圖/JR東日本大飯店台北提供

君品酒店攜手英國天然香氛品牌LUSH推出「魔法泡泡月」住房活動，入住房客可參與聖誕倒數月曆抽獎，將限定浸浴好禮帶回家。圖/LUSH提供

「西西里聖誕Ciao饗宴」主餐「半隻碳烤龍蝦」搭配「美國Flannery 肋眼」、「紐西蘭羊排」或「南極爐烤鱈魚」三選一。圖/君品酒店提供