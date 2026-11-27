路易莎集團跨界健身再添新據點！旗下健身品牌Selfroom正式進駐台北大巨蛋，斥資3000萬元打造全新健身空間，結合國際頂尖器材、時尚空間設計與路易莎咖啡，推出不綁約、每分鐘2元的開放式計費模式，並開放消費者自帶教練進場，主打新型態的「自由健身天堂」。

Selfroom大巨蛋門市總坪數約460坪，其中健身房占390坪、路易莎咖啡70坪。空間大量運用木質元素，結合現代設計，營造明亮溫潤的運動環境，讓健身結合咖啡與生活美學。

Selfroom以「質感健身生活」為品牌核心，路易莎集團董事長黃銘賢形容「咖啡是生命、健身是情人」。品牌2022年於松山CITYLINK開設首間生活運動館，此次進駐大巨蛋，也象徵進一步擴大健身事業版圖。

設備方面，全館引進國際前三大健身器材品牌最新系列，包括首度設置全系列Glutebuilder臀腿訓練設備的「翹臀專區」，提供臀推、臀腿及下肢等多元訓練；另規劃全台最長Precor 12站多功能訓練區，可針對背部、肩部、胸部及全身20多個部位進行鍛鍊，減少器材等待時間。

另一特色是設置兩間獨立皮拉提斯VIP包廂，引進國際品牌Merrithew專業設備，提供具隱私性的訓練空間。此外，場館也規劃自由訓練區及草皮空間，可進行瑜珈、跑跳、心肺與核心訓練。

有別於傳統健身房會員制度，Selfroom採不綁約、每分鐘2元計費，消費者可以自帶專屬教練，自由教練也能帶領學員進場。場館並針對教練授課需求配置多組飛鳥設備及不同重量啞鈴，提升訓練彈性。

黃銘賢看好台灣健身市場發展，表示Selfroom是路易莎集團拓展事業版圖的重點，明年初將於新莊幸福站自建綜合商場開設另一形式的Selfroom，未來希望拓展至全台。

歡慶開幕，Selfroom推出限時優惠，即日起至12月底儲值1000元送350元。

Selfroom大巨蛋門市 地址：台北市忠孝東路四段517號C區B1 電話：02-2766-6613

黃銘賢看好台灣健身市場發展，路易莎集團Selfroom正式插旗台北大巨蛋。圖/Selfroom提供