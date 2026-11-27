三井不動產集團近年持續穩固的在台灣投資各項事業，目前在台灣已開幕營運的商業事業包含有三座OUTLET、二座區域型購物中心LaLaport，而第三座Mitsui Shopping Park LaLaport也預定將於2027年3月於高雄鳳山開幕。

本案以「New Nexus of Kaohsiung」為開發概念，透過Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄的開發注入全新活力，並在此打造匯集時尚購物、饗食、藝文娛樂等一站滿足的區域型購物中心。

本案周邊區域涵蓋台灣最大國際級藝術表演中心衛武營。鄰近高雄捷運橘線「鳳山西站」，加上已開始動工興建的捷運黃線未來也將通過此地區，並可與橘線相互轉乘，大大的提升往來交通的便利性。本案周圍5公里內約有102萬人口，車程30分鐘內更高達約有272萬居住人口聚集的優渥商圈。而設施規劃了預計將能容納約有1,900台的汽車，以及約2,500台機車的停車場空間。

未來本案開幕後，不僅將更進一步活化區域新興繁榮的商業發展，並與在地藝文產業結合，大都會區的交通網絡等串聯後，將有望吸引更多移住人口與創造在地就業機會，再現鳳山嶄新風貌，提升區域整體產業價值與生活品質。