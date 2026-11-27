三井不動產加碼南台灣百貨市場，旗下全台第三座區域型購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport高雄，預計2027年3月於鳳山開幕，集結約263家店舖。兩大招商亮點為日本人氣機能服飾品牌WORKMAN全球首家海外門市，以及韓國沉浸式藝術美術館ARTE MUSEUM全台首館，另有五大日本餐飲品牌首度登台。

三井不動產目前在台已營運三座OUTLET及兩座LaLaport，投資版圖橫跨商業設施、飯店及住宅，近期更宣布跨足物流事業。隨著LaLaport高雄明年開幕，在台營運的購物中心及OUTLET將增至六座。

LaLaport高雄鄰近衛武營國家藝術文化中心及高雄捷運鳳山西站，未來捷運黃線也將行經該區域，周邊5公里內約有102萬人口，30分鐘車程內涵蓋約272萬居住人口，全館規劃約1,900個汽車及2,500個機車停車位。

招商方面，日本WORKMAN首度跨足海外，選擇高雄開出海外一號店，主打兼具機能性及設計感的日常服飾。韓國ARTE MUSEUM則將在高雄開出全球第11座展館，結合影像、聲音及香氣打造沉浸式藝術體驗，並推出融入高雄在地文化及歷史特色的全新作品。

物販品牌方面，日本官方授權哈利波特周邊專門店將以常設店形式進駐，另引進FREAK’S STORE、GELATO PIQUE、URBAN RESEARCH及韓國潮流品牌NOMANUAL等高雄獨家品牌。日本遊戲大廠卡普空（CAPCOM）也將開出南台灣首店，並推出高雄限定商品。

UNIQLO及GU則將以南台灣最大規模店舖進駐，其中UNIQLO將首度在南台灣導入鮮花販售及UTme!客製化服務。親子娛樂方面，樂米樂園斥資數千萬元，以近700坪打造旗下全台最大旗艦場館。

餐飲也是此次招商重點，包括日本起司甜點專賣店CHEESE GARDEN、動漫主題咖啡廳洒落CAFE、漢堡排與牛舌專門店神戶燈富士、名古屋人氣品牌拉麵荒畑，以及漢堡排與牛排專門店牛丸，五大品牌均為台灣首店。

此外，高雄獨家餐飲品牌還包括SALT&STONE、SNAIL蝸牛義大利餐廳、夏威夷風格餐廳La Ohana、新加坡文華雞飯Chatterbox Café、乾杯集團旗下牛舌佑介，以及Suage北海道湯咖哩等。