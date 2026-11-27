蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭花格迎接酒廠創立190週年，以「從原酒出發，探索原形」為企劃主軸，將品牌經典直火蒸餾工藝與家族窖藏歷史，延伸至台灣在地飲食文化。歲末特別攜手手工日曬烏魚子品牌「豊賀 LI-HO」主理人林敬堯，選用台灣限定的紅門窖藏 No.01 原酒入菜，創作台式烏魚子 salami，將熟悉的年節海味轉化為全新下酒菜，也為威士忌餐桌搭配開啟不同想像。

烏魚子向來是台灣年節餐桌上的代表性珍味，搭配蒜苗、白蘿蔔或蘋果，承載著團聚與款待的飲食記憶。這次阿堯師傅（林敬堯）結合台灣野生烏魚子的濃郁鹹鮮，以及歐式 salami 風乾臘腸的製作概念，再融入格蘭花格紅門窖藏 No.01 原酒，重新演繹傳統食材。成品既保留烏魚子的海味與油脂香氣，也帶出威士忌的果香與甜感，讓原本常見於節慶宴席的食材，成為年末聚餐、親友小酌都適合分享的佐酒料理。

這次選用的紅門窖藏 No.01，象徵格蘭花格第一座酒窖，也是品牌發展的起點。酒款於2010年裝桶、2024年裝瓶，熟成14年，以59.8%酒精濃度原酒形式呈現。風味以柑橘、綠皮哈密瓜等清新果香為主，伴隨細緻木質氣息與柔和甜感，入口帶有如果汁般的圓潤口感，尾韻則延伸花果乾與木質調性。果香與甜味平衡烏魚子本身的鹹香及油脂，使海味更加鮮明，也帶出持續回甘的鮮味層次。

格蘭花格也藉此倡議「一酒多喝、自由品飲」的概念，打破原酒只能純飲的既定印象。搭配烏魚子 salami 時，可先純飲感受酒體，再依個人喜好少量加水、加冰或加入氣泡水，探索不同濃度、溫度與口感帶來的風味變化。

適逢190週年，品牌接續推出「190週年五代傳家酒」Glenfarclas 190，全球限量1萬5,000瓶，台灣限量120瓶。由酒廠經理Callum Fraser與董事總經理Douglas Belford精選78桶、橫跨五個年代的珍藏原酒調和，融合1970年代果香、1980至1990年代濃郁雪莉風味，以及2000年代太妃糖與焦糖氣息，以51.4%酒精濃度裝瓶，採非冷凝過濾且不添加人工色素。從家族窖藏到台灣餐桌，格蘭花格以跨越世代的風味，為190週年寫下紀念篇章。

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林敬堯發現，原酒飽滿的風味不僅能與烏魚子的濃郁海味相互呼應，更能襯托出烏魚子 salami 的鹹香與油脂層次。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「190 週年五代傳家酒」Glenfarclas 190，全球限量 15,000 瓶，台灣限量 120 瓶。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康