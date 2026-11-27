BTS日前睽違8年全員來台於高雄開唱掀起高度關注，其中團員之一的柾國Jung Kook更親自掌鏡剪接一只高雄旅遊影片記錄在地風景，展現對台灣與粉絲的重視，不僅閱覽數已破4,970萬，本周由柾國代言的HUBLOT宇舶表亦火速更新全新Classic Fusion Tributo表款的形象視覺，帶人看見柾國冷靜沈著的內斂與貴氣。

這款HUBLOT經典融合系列致敬原創表（Classic Fusion Tributo）的歷史可回溯至1980年，品牌創辦人Carlo Crocco選擇將黃金結合橡膠表帶打破傳統框架，當年並曾獲希臘國王Constantine II與西班牙國王Juan Carlos I配戴，並因西班牙國王盃帆船賽累積「國王之表」稱號，後以舷窗螺絲與2005年Big Bang奠定「融合的藝術」。

在最新形象照片與影片中，只見柾國Jung Kook以黑西裝搭白上衣與黑皮靴，寬鬆俐落的輪廓對照手腕上的簡約風高雅表款，將舞台上的張力予以收斂，但呈現一如黃金般沈穩、當代與從容。

黃金款型號262.VX.1130.RX.MDM採38毫米表徑、9.5毫米厚度與100米防水，18K金表殼經緞面與拋光修飾，啞光黑漆面盤去時標留3點日期窗與6點MDM字樣，表圈配12顆拋光鈦金屬H型螺絲與黑膠表帶，搭HUB1711自製機芯；表款訂價92萬9,000元，可前往HUBLOT台北101專門店詢問。

從側邊更能欣賞涵蓋表殼、表耳、表冠的多層次輪廓線條，展示了貌似簡約中的繁複與高質感。圖／HUBLOT提供

柾國Jung Kook日前自行剪接的高雄影片，在網路掀起熱烈討論，至截稿為止、瀏覽數已上看4,970萬。圖／HUBLOT提供