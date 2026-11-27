Swatch與OMEGA聯名發表Misson To Earthphase－Silver Snowflake新表款，延續去年曾發表的一只白色雪花主題Cold Moon表款，僅在瑞士下雪的當日、期間限定販售，讓全世界一同在心神與風格上與瑞士共振。

全新Misson To Earthphase－Silver Snowflake表款有別於去年的Cold Moon、改採全黑色的Bioceramic生物陶瓷製作表殼與表圈。42毫米的黑色表殼延續了OMEGA經典Speedmaster計時碼表的特色，像是Dot over 90與測速刻度，以及11點鐘方向的迷你滑雪板圖案以致敬超霸登月50周年。

由於表款以雪花為主題，Swatch從數百萬種圖像中挑選樣式，以雷射雕刻鐫刻在月相顯示上，因此每一「枚」微形月相都有著自成一格的雪花紋理，並首度運用銀色飾面呈現滿月與雪花圖案。

兩點鐘方向的月相顯示將與10點鐘方向的地相顯示相呼應，同時9點鐘方向有著Snoopy插畫，同時表款的時標、指針都加以級Super-LumiNova®夜光塗料、海洋與隱藏細節採藍光UV油墨，瑞士白雪色塊及雪花細節則用檸檬綠光UV油墨，讓表款在低光源或入夜之後帶來視覺驚奇。表款將自2026年11月27日開始至2027年3月20日期間，僅在瑞士下雪期間販售，訂價12,800元，並在Swatch官方網站每日提供天氣顯示。

兩點鐘方向的次表盤內，將顯示雪花圖像與月相的雙重顯示。圖／Swatch提供

電池蓋被加以藍綠雙色的地球圖像，在整只表款的黑色背景中格外搶眼。圖／Swatch提供

Swatch與OMEGA聯名發表了Misson To Earthphase－Silver Snowflake新表款，讓全世界一同在心神上與瑞士共振。圖／Swatch提供