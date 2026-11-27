迎接歲末耶誕，遠東SOGO百貨26日舉行耶誕點燈儀式，忠孝館、復興館同步璀璨亮燈，為台北東區揭開耶誕序幕。今年遠東SOGO延續超人氣IP三麗鷗家族魅力，集結Hello Kitty、布丁狗、大耳狗及帕恰狗四大明星，將忠孝館打造成全台最萌、最夢幻的「Sanrio Ski Village 冬日滑雪村」，在沉浸式可愛造景中、絕對是今年耶誕最夯的拍照打卡點。

遠東SOGO忠孝館今年以歐風滑雪度假村為設計概念，於一樓戶外廣場打造「雪國驛站」、「雪境聖誕樹」、「度假小木屋」、「滑雪裝配站」、「布丁狗雪屋」及「滑雪纜車」六大特色場景，搭配巨型粉紅蝴蝶結拱門、Hello Kitty立體雪人，以及換上冬季限定服裝的三麗鷗明星，讓民眾不用出國，就能感受浪漫雪國風情。

耶誕造景更延伸至館內3樓及11樓，透過「夢幻纜車」、「聖誕雪橇」及角色主題窗貼，串聯館內外八大打卡場景。從即日起至2027年1月10日，民眾都可免費參觀拍照，無論親子出遊或好友聚會，都能留下專屬的耶誕回憶。

遠東SOGO更發揮零售通路的社會影響力，今年再次結合 APP超過193萬會員的力量，攜手瑪利亞社會福利基金會推動「點點傳愛 童享未來」愛心捐點活動，並邀請到黃國倫、寇乃馨擔任傳愛大使，號召消費者將日常消費累積的點數轉化為公益力量，為有需要的孩子送上實質支持。

同時，遠東SOGO長期推動的「SO GOOD好小孩的耶誕心願」公益圓夢活動，今年正式邁入第35屆，攜手瑪利亞社會福利基金會、家扶基金會等九大社福團體，邀請民眾化身耶誕老公公，協助弱勢孩童實現耶誕心願。

遠東SOGO表示，百貨不僅是消費購物的場域，更是凝聚幸福與社會善意的重要平台。期盼透過節慶體驗與公益行動，都成為傳遞幸福的力量。今年耶誕，遠東SOGO點亮的不只是城市街景，更是孩子們對未來的希望。