隨著聖誕旅遊熱潮到來，中央公園高雄聖誕生活節、高雄流行音樂中心聖誕趴盛大登場，城市街區點綴璀璨燈飾，整座港都瀰漫濃厚節慶氣息。高雄日航酒店今年以「冬日暖陽」為主題，打造雪國星河光廊、5米高白金聖誕樹與聖誕花柱，演繹冬日雪景與暖陽交融的夢幻意境。

日航咖啡廳同步推出聖誕系列西點，由西點行政主廚劉靖晟以極致巧克力工藝設計宛如藝術品般的「雪鹿の樹」，並獻上聖誕禮盒、聖誕珠寶盒下午茶組等節慶甜點；天空酒吧Rooftop Bar 22亦推出節慶特調及聖誕限定雙人海陸饗宴，邀請旅客共度溫暖的聖誕時光。

有別於經典的聖誕紅綠配色，高雄日航酒店今年以「冬日暖陽」為設計概念，透過冰晶藍與香檳金的色彩轉換，營造從北國雪地走進一室暖意的冬日情境，自即日起至2027年2月14日全面點燈。

酒店戶外廊道鋪展整排藍白交織的璀璨光點，呼應品牌經典的日航藍，宛如雪國星河。穿過酒店大門的華麗聖誕花柱，映入眼簾的是大廳以香檳金與白金色系點綴的5米高聖誕樹。沿著大廳廊道漫步，聖誕造景一路延伸至二樓SERENA全日餐廳前的金色小鹿，酒店裡的每個角落都洋溢著冬日暖陽般的溫度。

而融合日式職人工藝與甜點美學，高雄日航酒店西點行政主廚劉靖晟領銜設計一系列冬季限定聖誕西點，即日起於咖啡廳開放預訂。「雪鹿の樹」整座皆以巧克力製成，將鮮紅聖誕樹、雪白馴鹿與雪花化作立體藝術品，製作耗時3天，盡顯對細節的講究與堅持；風味亦獨具層次，濃郁巧克力交融香醇焦糖榛果醬，佐以鹽之花提味，呈現甜鹹交織的豐富滋味。

同步更推出「聖誕禮盒」，將聖誕老人、聖誕樹、雪人等6款經典節慶意象化為精緻甜點。另有手作薑餅糖霜餅乾與節慶麵包，為歲末送禮增添一份甜蜜心意。