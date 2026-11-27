王品（2727）搶攻冬季火鍋商機，首度攜手Uber Eats與全聯推出外送火鍋季，即日起至12月15日，旗下「聚 日式鍋物」、「青花驕 麻辣鍋」、「石二鍋」及「12mini快煮小火鍋」四大品牌指定餐點享買一送一、8折優惠，單筆消費滿499元再折50元，另可獲得全聯限量首購優惠，最高折抵100元。

王品表示，集團自今年5月加入Uber Eats外送平台以來，短短半年即突破百萬筆外送訂單，其中火鍋類銷售占整體品類六成，居集團各餐飲品類之冠。看好冬季吃鍋需求升溫，此次擴大跨品牌及跨通路合作，搶攻外送及居家用餐商機。

活動期間，「聚」和風昆布雪花豬肉鍋及「青花驕」驕心涼拌酸辣粉套餐推出買一送一優惠，249元起；「石二鍋」生鮮外送組上選豬套餐原價388元，優惠價310元；「12mini」東北酸白菜鍋滷味套餐原價258元，優惠價206元。

Uber One會員另享石二鍋檸檬冬瓜冰沙買一送一39元、12mini蒙古香辣滷味買一送一49元。透過Uber Eats訂購王品旗下餐飲品牌，還可同步累積瘋美食點數，享1%點數回饋。

此次王品也首度與全聯展開跨通路合作，活動期間於Uber Eats App消費上述四大火鍋品牌，不限金額，即可獲得全聯限量首購優惠，於平台訂購全聯商品，單筆消費滿549元享100元折抵。

王品統計，集團外送平台十大熱銷餐點中，火鍋品項就占九席，其中石二鍋長期穩居前兩名，12mini則有四款鍋物入榜，為入榜品項最多的品牌，聚日式鍋物排名第四，唯一入榜的非火鍋品項則為青花驕的驕心涼拌酸辣粉。