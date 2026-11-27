不用飛義大利！萬家福美食展集結200多款當地美味 橄欖油買1送1別錯過
根據交通部觀光署統計，2025年前往義大利旅遊的人潮已達6,000萬人，為讓消費者在家就能重現道地的義大利餐桌風味，萬家福攜手ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處，即日起至12月8日舉辦「味旅義大利」美食展，今年集結超過200款義大利進口食品，更涵蓋逾40款新品與10款獨家上架商品，不管是回味還是嚐鮮，都能找到喜愛的味道。
在料理食材方面，首推源自拿坡里附近Gragnano的百年品牌「LIGUORI義大利麵」系列，堅持以傳統青銅模具壓製並採慢速乾燥，表面微粗糙的麵體極易吸附醬汁且口感彈牙，多種麵條種類可選擇。搭配獨家新品「義大利LA VALLE番茄泥」，經去皮去籽過濾的滑順質地，是製作義大利麵與披薩醬汁的靈魂基底。此外，料理不可少的Costa d’Oro特級冷壓初榨橄欖油推出500ml擠壓瓶新設計，買1送1別錯過。
針對休閒零食與甜點控，萬家福也網羅多款網路高人氣商品。曾被旅遊部落客列為米蘭必買伴手禮、義大利當地人也力推的「SAN CARLO 1936系列洋芋片」，多種口味期間限定每包特價109元，免出國即可輕鬆入手。近年風靡甜點界的開心果系列同樣沒缺席，包含酥脆夾心的「Mulino Bianco開心果口味鈕扣餅乾」，以及一次享受雙重口感的「Rossana開心果流心糖」，另有微酸微甜的「NOVI 70%檸檬碎片巧克力」供消費者挑選。
為回饋會員，即日起至12月8日活動期間，萬家福量販店會員全店單筆消費不限金額，即可享89元加價購「BONELLE水果風味軟糖」（限量5,000包），或以249元加價購指定義大利威尼托紅、白酒（限量3,000瓶）。此外，透過萬家福APP購買指定金莎、健達或能多益系列商品，單筆每滿499元再贈30元電子現金折價券，讓民眾以實惠價格一站購足義式風情。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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