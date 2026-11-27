近日有消費者到清心福全購買手搖飲，結果在杯中喝到一台「釘書機」，許多人質疑事件真實性，消費者也公布店家提供的監視器畫面，證實製作過程中有異物掉入，讓眾人驚呼「這是什麼絕命終結站的劇情」。

該名網友在threads上發文，表示自己與朋友26日下午到清心福全買飲料，朋友喝幾口感覺杯內有異物，撕開封膜竟驚見一台釘書機在裡面，嚇得他不敢再飲用，並立即向店家反映。

原po透露，朋友目前身體無恙。他同時也分享一段該門市店長提供的影片，從畫面中顯示釘書機確實掉進飲料杯。原po表示，該篇發文是想記錄這次的消費經歷，也提醒大家喝飲料時要多留意。

監視器畫面一出，讓原本還不相信的網友們紛紛驚呼，「若不去看到監控，我是萬萬不敢相信」、「你真的是天選之人欸，喔買尬」、「釘書機確定要跟你走，你擋不住了」、「ai都不敢這樣演」、「這是什麼絕命終結站的劇情」、「一直不了解這些異物怎麼進去的，原來是這樣」。

根據東森新聞報導，清心福全總公司發布聲明致歉，表示經調閱門市監視器畫面，確認異物在作業過程中不慎掉入飲料內，於此次疏失造成消費者不安與困擾，深表歉意。目前已要求全台門市檢討作業流程，未來將全面停用釘書機，採膠帶黏貼等處理方式，並加強人員教育訓練及作業管理，避免類似情況再次發生。