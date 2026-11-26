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兒童免費！炒湘湘「甜點吃到飽1人98元」 豆花、雪花冰、麻糬無限吃
緯豆集團旗下湘菜品牌「炒湘湘」宣布推出信義店限定「湘約吃甜甜」全新優惠。即日起加價即可升級「牛奶皇后地瓜米飯」以及3款經典甜品無限量吃到飽，讓民眾品嚐完香辣料理後，能夠盡興享受甜蜜句點。
炒湘湘信義店限定的「湘約吃甜甜」，除了「牛奶皇后地瓜米飯」可以無限續加之外，「海鹽牛乳雪花冰」採現點現做，還可任選3種配料搭配。「手沖豆花」提供冷、熱選擇，同樣可以自選配料。「黑糖燒麻糬」將麻糬搭配香甜黑糖水，並撒上古早味花生碎，口感層次豐富。配料區則是提供「QQ粉角」、「黑糖珍珠」、「古早味花生碎」、「地瓜圓」及「芋圓」等五款配料，同樣都採無限供應。
「湘約吃甜甜」每人升級價98元，採全桌統一計算，每人低消300元；凡同桌選擇每人98元方案，130公分以下兒童即可免費享用白飯甜品吃到飽。針對外帶民眾，「牛奶皇后地瓜米飯」每份38元；「海鹽牛乳雪花冰＋自選3種配料」，每份118元；「手沖豆花＋自選3種配料」，每份128元；「黑糖燒麻糬」，每份68元。
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