隨著耶誕、跨年交換禮物或派對季接力登場，冬季穿搭兼具「造型感」與「全天舒適度」的鞋履成為造型關鍵。運動時尚品牌推出冬季新色、新作，從溫暖蓬鬆的仿羊羔絨材質、復古輕甜的街頭輪廓，到自帶亮點的金屬光澤薄底鞋，為冬日穿搭造型提供靈感。

2026-11-26 18:01