朗格於2026年11月26日在台北101推出歲末雙活動，除了探索品牌工藝與歷史的「德芯造藝」正式開展，傍晚並由品牌亞太區董事總經理Nicolas Gong與台北101董事長賈永婕一同站台，為松智路廣場的巨型Zeitwerk Date聖誕裝置正式亮相。

提到聖誕節，德國的史多倫麵包（Christstollen）、薑餅、聖誕小餅乾（Weihnachtsplätzchen），以及德式木屋皆是德國聖誕節的經典元素。全新亮相的朗格Zeitwerk Date聖誕裝置，並結合薩克森木屋Fachwerkhaus木架意象，搭配放大27,000倍的Zeitwerk Date腕表，成為台北101最為德式風情的聖誕裝置。

幾乎等同德國高級製表同義詞的朗格，自1990年復興至今，以大日曆Lange 1、跳字Zeitwerk、運動風格的Odysseus等系列知名，近30餘年發表了72款自製機芯，並透過二次組裝、3/4夾板、手工雕花夾板、黃金套筒等工藝細節，體現與瑞士、英國迥異的高級製表美學。

朗格也隨著聖誕裝置的揭幕，同步展開位於台北101的「德芯造藝」特展，展場在穿越過大日曆沉浸式隧道進入後，帶人重回1994年的經典場景；朗格至今仍維持每年約數千只的產量，同時表款多以貴金屬、自製機芯為組成，因而在手表愛好者心中自成一格、地位崇高。

本次「德芯造藝」展將由11月27日（五）正式展開，入口在台北101辦公大樓、松智路一樓。展覽為免費預約，並設有機芯互動裝置與工匠現場示範，可參考官方網站預約，並將持續至12月1日為止。

多款經典機芯一字排開，讓人完整欣賞德國高級製表的複雜與特色。圖／A.Lange & Söhne提供

德國原廠來台的工匠將於現場示範製作工藝。圖／A.Lange & Söhne提供

台北101松智路口外亮起的大型聖誕裝置，出自德國高級製表朗格（A.Lange & Söhne）之手。圖／A.Lange & Söhne提供