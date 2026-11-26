LOEWE於11月26日在台北遠東SOGO忠孝復興館舉辦新店開幕，邀請南韓女演員孔曉振、台灣新生代女星馬士媛與熱騰騰的金馬影帝劉冠廷出席並參與聖誕點燈，同場呈獻致敬Tim Burton《聖誕夜驚魂》（Nightmare Before Christmas）的節日系列與2027早春系列預覽。新店由創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez確立方向，將服裝系列融入台北都會節奏，並透過開幕活動串聯門市空間、季節系列與聯名企劃。

今日傍晚的點燈儀式中，馬士媛身穿連身皮革結領洋裝，其皮革剪裁展示了LOEWE經典的剪裁手法，集柔美、前衛、隨興於一身；劉冠廷則身穿短版拉鍊夾克、搭配丹寧長褲，夾克除了一件便需使用7張皮革，如奶油般的納帕牛皮更以帶有輕微光澤感的柔韌質感為特色，呈現瀟灑的紳士風格；壓軸現身的孔曉振則一身黃色連身裙，同時提取一款白色Flamenco Flap包款，孔曉振並大方向現場粉絲放送愛心，展現戲劇天后的親切身段，同時為配合LOEWE新店揭幕，現場舉行聖誕樹點燈儀式，呼應LOEWE與迪士尼《聖誕夜驚魂》的合作系列，為歲末增添節慶氛圍。

LOEWE近日並呈現2027早春系列形象，廣告是於馬德里取景，由Talia Chetrit執導攝影、Julian Klincewicz執導影片，首批服裝、包款與配件已於即日起上市。服裝聚焦皮革與剪裁，亮點包款Flamenco Flap包則融入佛明哥裙襬的流暢線條，同時支援長背、肩背、短背、斜背及雙面背法；此外Amazona 180包款也換上新色與粒面皮革、同時改為單提把設計，服裝則重新詮釋了學院風與實用主義輪廓，並融入科技西裝布料與多層次格紋條紋。

全新佔地約150平方公尺的LOEWE忠孝復興館專門店，則延續位於巴塞隆納CASA LOEWE建築語彙，同時也是雙人組設計師Jack McCollough和Lazaro Hernandez上任後、LOEWE在台灣的首個全新店裝。室內交融手工陶瓷、大理石、黃銅、玻璃與混凝土，門口擺放了藝術家Cosima von Bonin的深藍色短海馬毛鬥牛犬裝飾，同時店內更擺設了野口勇的Akari E燈具、George Nakashima黑胡桃木椅、西班牙製LOEWE Puffer長椅，營造溫暖且具藝術層次的時尚空間。

LOEWE同時以名導Tim Burton提姆波頓的1993年定格動畫《聖誕夜驚魂》成為節日特別系列靈感，設計團隊參考劇中角色Jack Skellington、Sally與Zero等原始手稿與木偶，透過皮革鑲嵌、刺繡、印花與琺瑯製作包款、服裝、香氛及配件；其中Jack站在月光下、山丘上的經典場景化為針織毛衣的圖像，而橘色蛇也化為水桶包、帽T抽繩陶瓷零件或是LOEWE的4L Logo，都將1990年代的影史經典重新以童趣還原。該系列並搭配形象影片、Paul Kooiker攝影與幕後短片，已由即日起在LOEWE專門店及loewe.com品牌官方網站、同步開賣。

LOEWE台北遠東SOGO忠孝復興專門店是雙設計師接任後的首次全新店裝，除了選用大量溫暖配色、並將彩色磁磚由直向改為橫向。圖／LOEWE提供

LOEWE全新專門店加入了大量藝術家家具，包含角落的野口勇Akari E燈具、藍色的Puffer長凳。圖／LOEWE提供

港星惠英紅先前曾選用Flamenco Flap包款，展現俐落自信。圖／LOEWE提供

LOEWE台北遠東SOGO忠孝復興館新店位於三樓、近期正式開幕。圖／LOEWE提供

台灣新生代女星馬士媛。記者王聰賢／攝影

Flamenco Flap紅色納帕小牛皮包款，價格店洽。圖／LOEWE提供

2026年以電影《雙囍》分別拿下第28屆台北電影獎最佳男主角、第63屆金馬獎影帝的劉冠廷，在LOEWE聖誕裝置前展現輕快歡樂氣氛。記者王聰賢／攝影