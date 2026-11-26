隨著耶誕、跨年交換禮物或派對季接力登場，冬季穿搭兼具「造型感」與「全天舒適度」的鞋履成為造型關鍵。運動時尚品牌推出冬季新色、新作，從溫暖蓬鬆的仿羊羔絨材質、復古輕甜的街頭輪廓，到自帶亮點的金屬光澤薄底鞋，為冬日穿搭造型提供靈感。

張員瑛演繹New Balance冬日甜酷造型

韓國人氣偶像張員瑛近日以New Balance羽絨外套搭配204L鞋款，透過鮮明色彩與復古輪廓的碰撞，示範甜美與率性並存的冬日造型。NB也同步為750、471、Gator及TL900等多款人氣鞋履注入全新配色，橫跨復古運動到個性街頭風格，以豐富的鞋型與色彩點亮冬季街頭。

舒華穿上SKECHERS復古潮流鞋款

看準復古薄底鞋（Low-Profile Sneakers）與瑪莉珍鞋熱潮，SKECHERS攜手代言人舒華主打TOPNOTCH系列鞋款。這系列以皮面拼接麂皮T字鞋頭重新演繹經典德訓鞋，並推出亮面與麂皮對比的「雙帶瑪莉珍」款式；色系上特別打造銀色與金色金屬光澤鞋面，全系列皆搭載Air-Cooled Memory Foam加強透氣記憶泡棉鞋墊，低調閃耀同時舒適在線。

Onitsuka Tiger鬼塚虎暖萌的節慶氛圍

日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎推出充滿冬日層次感的「HOLIDAY PACK」節慶限定系列。鞋款以柔軟蓬鬆的仿羊羔絨為主軸，採用米白、米色與棕色等溫暖色調搭配粉色點綴，注入甜美氣系。其中，MUKLICK BOOTS以立體鞋身結合環繞綁帶展現率性個性；MEXICO 66 PF SABOT則將經典鞋款重塑為厚底穆勒鞋。系列也將隱藏虎紋的原創花卉印花延伸至短版羽絨外套、連帽上衣、氣球裙及包襪配件，推出節慶系列。

張員瑛以NB 1906門市限定棕色羽絨外套搭配白色上衣及米白色寬版長褲，腳踩淺色204L，展現簡約層次的冬日質感。圖／New Balance提供

張員瑛穿上NB 1906門市販售的亮眼暖橘色短版羽絨外套，腳上的深棕色204L以同色系襪套暖調呼應。圖／New Balance提供

U204L5HK，3,680元。圖／New Balance提供

U204L3W2，3,680元。圖／New Balance提供

舒華詮釋SKECHERS推出的TOPNOTCH系列鞋款，涵蓋金屬光澤、薄底德訓鞋、雙帶瑪莉珍鞋型。圖／SKECHERS提供

TOPNOTCH系列女款白色瑪莉珍，3,090元。圖／SKECHERS提供

MEXICO 66 PF SABOT粉色/駝色/深棕色，5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供