韓國人氣料理節目《拜託了冰箱》主廚群結束台灣行程，正式踏上歸途！主廚金風、Sam Kim與鄭鎬泳日前現身台中、南投，趁著工作行程走訪中台灣景點，從審計新村、日月潭到九族文化村，都留下旅遊足跡。隨著訪台行程告一段落，鄭鎬泳也透過社群平台分享這趟旅程的照片與心得，意外引來大批台灣粉絲留言，直呼期待三位主廚再次來台。

鄭鎬泳陸續公開在台中的審計新村、南投日月潭及九族文化村等地拍攝的照片，記錄旅途中所見所聞。他也以韓文寫下：「第一次造訪台中和南投，食物很好吃，台灣人也都很親切，雖然停留時間短暫，但拍攝過程非常愉快，現在要離開了。」簡短幾句話，道出台灣美食與人情味帶給他的美好印象。

貼文曝光後，台灣粉絲也熱情留言，有人直接向三位主廚喊話：「歡迎來台灣！喜歡三位主廚！」也有台南粉絲趁機發出美食邀約，表示希望能帶著主廚走訪自己珍藏的美食清單，親自介紹台南在地好店。還有網友期待這趟旅程的節目影片正式公開，留言「好期待影片播出」，甚至有人羨慕三位主廚之間的好交情，祝福他們玩得開心，也期待下次再訪台灣。

從美食交流到景點巡禮，三位韓國主廚這趟中台灣行程，不僅讓粉絲搶先看見鏡頭之外的旅遊日常，也讓台灣美食與觀光魅力再次成為韓國料理節目粉絲關注的焦點。至於這趟旅程將如何呈現在節目中，也讓不少網友引頸期待。

《拜託了冰箱》固定班底鄭鎬泳（左起）、金風、Sam Kim，驚喜現身日月潭。圖／摘自IG（@jung_hoyoung_caden_）

三位主廚在台中審計新村進行錄影工作。圖／摘自IG（@jung_hoyoung_caden_）