大新竹年度購物盛事壓軸登場！新竹SOGO周年慶將於12月3日至14日一連登場12天，祭出百貨服飾滿6000元送600元、名品滿萬元送千元，搭配銀行刷卡優惠最高回饋逾20%，還可抽18萬元旅遊金，今年更攜手三麗鷗推出12款限量聯名來店禮，天天不同款。

新竹SOGO今年周年慶來店禮再度與三麗鷗合作，集結布丁狗、大耳狗、帕洽狗及HELLO KITTY等人氣角色，以馬卡龍色系打造12款兼具實用性及可愛造型的生活用品，包括舒眠豆豆被、可擴充旅行袋、手提隨行冰壩杯、玻璃保鮮盒、變身抱枕收納浴巾、雲朵地墊、娃娃收納頸枕及自動折傘等，預計掀起一波蒐集熱潮。

周年慶期間，百貨服飾單日累計滿6000元送600元抵用券，名品、珠寶、大家電及名瓷滿1萬元送1000元，另有13大銀行信用卡刷卡滿額贈SOGO禮券，持中國信託SOGO聯名卡再享額外最高4% SOGO金回饋。

此外，SOGO APP會員單筆消費滿2000元，即有機會抽中價值18萬元的長汎假期旅遊金，旅遊目的地不限，無論獨自旅行或攜伴出遊皆可。

新竹SOGO今年也引進多家人氣品牌，包括主打復古潮流穿搭的Kodak、手機配件品牌RHINOSHIELD犀牛盾、美國專業跑鞋品牌Saucony索康尼，以及日本人氣童裝petit main、新天鵝堡桌遊、義式輕奢服飾SST&C及義大利時尚品牌Diesel等，國際精品CHANEL頂級香氛旗艦店也正式進駐，提供消費者更多購物選擇。

為提前炒熱周年慶買氣，新竹SOGO已於11月24日推出限量3.5萬張周年慶購物金兌換活動，開放會員以快樂購300點兌換200元購物金，為年底購物旺季暖身，接續登場的12天周年慶則將結合滿額回饋、銀行優惠及限量聯名好禮，搶攻年終消費商機。

新竹SOGO周年慶將於12月3日至14日登場，祭出最高逾20%購物回饋、三麗鷗限量聯名來店禮及18萬元旅遊金抽獎活動，搶攻年終消費商機。圖／新竹SOGO提供

新竹SOGO周年慶將於12月3日至14日登場，祭出最高逾20%購物回饋、三麗鷗限量聯名來店禮及18萬元旅遊金抽獎活動，搶攻年終消費商機。圖／新竹SOGO提供

新竹SOGO周年慶將於12月3日至14日登場，祭出最高逾20%購物回饋、三麗鷗限量聯名來店禮及18萬元旅遊金抽獎活動，搶攻年終消費商機。圖／新竹SOGO提供

新竹SOGO周年慶將於12月3日至14日登場，祭出最高逾20%購物回饋、三麗鷗限量聯名來店禮及18萬元旅遊金抽獎活動，搶攻年終消費商機。圖／新竹SOGO提供