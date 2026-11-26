全家國際餐飲旗下「大戶屋」、「bb.q CHICKEN」與「IKIGAI燒肉專門店」，自12月1日至2027年1月31日首度攜手經典動畫IP《飛天小女警》，以「美食能量聯萌」為主題，推出絨毛大頭隨身鏡吊飾、手提包、壓克力場景立牌等一系列周邊，還有機會獲得隱藏版的「魔人啾啾造型壓克力場景立牌」，讓粉絲們跟著飛天小女警一起享用美食。

《飛天小女警》以花花、泡泡、毛毛三位擁有超能力的女孩為主角，受到大小朋友喜愛，此次聯名不僅將角色融入餐飲場景，更以「美食能量聯萌（POWER UP! ADVENTURE）」打造完整的任務故事，消費者可以在大戶屋補充溫暖安定的「日常能量」、在IKIGAI燒肉找回迎接挑戰的「自信能量」，再到bb.q CHICKEN集結並引爆「友情能量」。

活動期間，消費者至大戶屋內用消費任一份定食或蓋飯（不含兒童餐）、「IKIGAI燒肉」消費任一份套餐或至bb.q CHICKEN內用、外帶單筆消費滿399元，即可獲得限定周邊加價購資格，每筆訂單最多可加購5件。活動期間bb.q CHICKEN外帶餐點也將換上「飛天小女警限定外帶盒」。

其中「飛天小女警造型貼紙」共有「補充能量款」與「冬季聖誕款」兩種款式，每款加購價29元。還有「飛天小女警絨毛隨身鏡吊飾」，結合花花、泡泡、毛毛3款造型，不僅模樣可愛還具有隨身鏡功能，加購價249元。

兼具收藏感與實用性的「飛天小女警主題POWER UP手提包」，分為「正派款」與「反派款」2款設計，每款加購價399元；還有，適合出外使用的「手機磁吸卡夾」，兼具收納卡片與時尚配件的功能，每款加購價200元。

除此之外，三品牌各推出一款活動限定的「飛天小女警壓克力場景立牌」，共3款，每款加購價199元。活動期間，於大戶屋內用消費任一份定食或蓋飯（不含兒童餐）、「IKIGAI燒肉」消費任一份套餐或bb.q CHICKEN單筆消費滿399元，並加價購任一款活動周邊商品，即可獲得一次抽獎機會，有機會獲得隱藏版「魔人啾啾造型壓克力場景立牌」。

每完成一筆符合資格的消費，即可累積一次抽獎機會；達成次數越多，中獎機會越高。邀請粉絲前往三大品牌補充能量、解鎖收藏任務，挑戰將稀有隱藏款帶回家！

「飛天小女警主題POWER UP手提包」，分為「正派款」與「反派款」，每款加購價399元。記者陳睿中／攝影

手機磁吸卡夾，加購價200元。記者陳睿中／攝影

「飛天小女警絨毛隨身鏡吊飾」，共有花花、泡泡、毛毛3款造型，加購價249元。記者陳睿中／攝影

「飛天小女警造型貼紙」共有「補充能量款」與「冬季聖誕款」兩種款式，每款加購價29元。記者陳睿中／攝影